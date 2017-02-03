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Bankalar promosyon için sıraya girdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın 'emeklilere promosyon' müjdesi ve Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun mart ayında ödemelerin başlayacağını açıklamasından sonra bankalar SGK ile anlaşma imzalamaya başladı.

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Ziraat Bankası'nın ardından bugün İş Bankası ve Garanti Bankası da promosyonlarını açıkladı
 
ZİRAAT BANKASI NE KADAR VERİYOR?
 
Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon için imzası dün Ziraat Bankası ile SGK arasında atılmıştı. Banka, 3 yıllık dönem için; Maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira, Maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira, Maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödemesi yapacak. Bankalar emeklilere bu tutarın altında ödeme yapamayacak, ancak isterse daha yükseğini verebilecek.
 
7.5 MİLYON EMEKLİ KAMUDA
 
7.5 milyon maaşlarını üç kamu bankasından alıyor. Kalan 4.2 milyon emekli ise maaşlarını PTT Bank ve özel bankalar üzerinden alıyor. Kamu bankaları arasıda aslan payı ise Ziraat Bankası'na ait.

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