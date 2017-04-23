Havayolu ile ihracat 17.7 milyar dolara ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye, son 15 yılda ihracatını 36 milyar 60 milyon dolardan yaklaşık 4 katına çıkararak 142.5 milyar dolara yükseltti. Havayoluyla ihracat tutarı son 15 yılda 7.5 katına çıktı. 2002 yılında 2,3 milyar dolar olan havayolu ile ihracat tutarı, geçen yıl sonunda 17.7 milyar doları aştı. Söz konusu dönemde karayoluyla gerçekleştirilen ihracat ise 16.4 milyar dolardan 44.8 milyar dolara yükseldi.

THY’NİN SEFERLERİ ETKİLİ OLDU

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, özellikle Türk Hava Yolları’nın sefer ve destinasyon sayısındaki artışın hava kargo kapasitesine pozitif etki ettiğine işaret etti.Eldener “Havayolunun halkın yolu olması sürecinde navlun maliyetleri çok düştü. Bu ihracatçının hava kargo bedellerinden ürkmemesini sağladı. Ekonomide hava kargo vazgeçilmez taşıma modu haline geldi” dedi.