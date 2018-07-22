Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Çok boyutlu ekonomik diplomasi başlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ayakları yere basan, sağlıklı bir büyümeyi hedeflediklerini söyleyerek, ''Piyasalarla kavga etmeyeceğiz. Kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz.'' dedi.

Çok boyutlu ekonomik diplomasi başlatıldığını belirten Bakan Albayrak, "Hiçbir zaman piyasanın gerisinde olmayacağız." ifadesini kullandı.

"Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor ve kurguluyor" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hedefin etkin bir merkez bankası olduğunu söyledi.

Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacaklarını ifade eden Albayrak, "Yabancı yatırımcı için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak." dedi.