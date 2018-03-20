Hedef 38 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Bakan Kurtulmuş, 2015 ve 2016’da dip noktaya gelen Türkiye turizminin 2017’de hızlı şekilde dönüş yaptığını ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl, 32 milyon 400 bin yabancı turisti ağırladık, 26.5 milyar dolar da turizm geliri elde etmiş olduk. Bu bizim için önemli bir başarıdır, çok kuvvetli bir geri dönüştür. Bundan sonraki yıl, bu yıl da çok daha iyi olacak” dedi.

5 MİLYON ALMAN

Geçen iki hafta içerisinde iki önemli uluslararası turizm fuarı gerçekleştirildiğini, bunlardan birisinin Berlin Fuarı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, orada Türkiye pazarını yöneten tur operatörleriyle turizm şirketlerinin CEO’larıyla yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Geçen yıla nazaran Almanya piyasasında yüzde 100’e yakın artışlar yaşandığını aktaran Kurtulmuş, bu yıl 5 milyon Alman turist seviyesine ulaşacağını vurguladı. Kurtulmuş, Moskova Fuarı’nda ise Rusya pazarını yönlendiren kuruluşların üst düzey yöneticileriyle toplantılar yaptıklarını ve bu ülkeden gelen rezervasyon sayılarında da yüzde 70-130 oranında artışların bulunduğunu kaydetti.Kurtulmuş, “Bu sene Rusya’dan gelecek misafirlerimizin sayısı 6 milyon civarında olacak” dedi.

UZAKDOĞU BEKLENTİSİ

Türkiye’nin Uzakdoğu Asya pazarlarına açılma zorunluluğunu stratejik hedef olarak belirlediğini kaydeden Kurtulmuş, 2018 yılının Çin Halk Cumhuriyetinde ‘Türkiye yılı’ olarak ilan edildiğini, çok sayıda etkinlikle Türkiye yılının Çin’de kutlandığını kaydetti. Kurtulmuş, gelecek yılın da Japonya’da Türkiye Yılı olması temennisinde bulundu. Kurtulmuş, turizm sektöründeki bütün ortaklara destek verdiklerini ifade etti.