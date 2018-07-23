Hedef yabancıya 30 milyar dolar satış

NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, gayrimenkul sektöründe yaşanan son gelişmeler ve şirketin ilk yarıyıl performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde konut satışlarının yılın ilk 6 ayında yüzde gerilediğini hatırlatan Erden Timur, “Nef olarak satışlarımızı geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 50’nin üzerinde artırdık. 1 Ocak - 18 Temmuz arasındaki dönemde ise 1,1 milyar TL’lik ciroyu aştık. Bu başarı, gayrimenkul sektöründe bir ilk olan ve JCR tarafından bize verilen A+ kredi notunun da en büyük dayanağı. Hedefimiz geçen yıl elde ettiğimiz 1.5 milyar TL’lik ciroyu bu yıl 2 milyar TL üzerine yükseltmek” dedi. Gayrimenkul sektörünün yeni bir hikayeye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Timur “Doğru hamlelerle yabancıya 30 milyar dolarlık satış yapabiliriz” dedi.

Gayrimenkul sektörünün en hızlı büyüyen markası olarak göze çarpıyorsunuz, nedir bu başarının sırrı?

Nef’teki bu başarının altında yatan en büyük neden, alternatif satış kanalları… Satış kanallarını iki şekilde değerlendiriyoruz. İlk olarak müşterinin satış ofisine geldiği ve sonra alım yaptığı geleneksel satış kanalı... İkincisi ise kurumsal iş birliklerini, Anadolu’daki bayi yapılanmasını ve yabancıya satış gibi tüm unsurları kapsayan alternatif satış kanalları... Bizim geçen sene yüzde 7 olan alternatif satış kanallı satışımız ilk yarıda yüzde 48’i buldu. Hatta Temmuz’un ilk haftasında yüzde 50’yi aştık. Bir de sektördeki tüketici alışkanlıkları da değişti. Eskiden konut yatırımcısı, bir konut almadan önce ortalama 3 konut projesini geziyordu. Bu rakam artık 9’a yükseldi. Yani insanlar artık ince eleyip sık dokuyor. Doğru lokasyon, iyi proje ve marka değeri artık daha da ortaya çıkıyor

Son 3 yılda gerçekleştirdiğiniz proje ve satışlar hakkında ne söylemek istersiniz?

Son 3 yılda 14 proje ve 4.500’ün üzerinde konut teslimi gerçekleştirdik. Her dönem bilançomuzda minimum 200 milyon TL’nin üzerinde net nakit durur. Ayrıca senetli satışlardaki vadelerimiz de 60 ay değil en fazla 36 ay vade. Tüm bu veriler, bizim aslında finansal gücümüzü destekleyen en önemli unsurlar arasında.

Yabancıya satış konusu önemli… Ne dersiniz?

Türkiye’nin gayrimenkul sektörü özelinde yeni bir hikâyeye ihtiyacı var. Türkiye ihracatla büyüyebilecek bir ülke. Çünkü doğal kaynağı yok. Dünyadan parayı borç olarak değil, ürün karşılığı transfer etmemiz lazım. Bu da bizim sektörün önemini artırıyor. Doğru hamlelerle yabancıya yılda çok rahat 30 milyar dolarlık satış yapabilecek bir ülkeyiz. Mütekabiliyetten bu yana yabancıya 100 binin üzerinde konut satmışız. Bunun ihracat karşılığına bakarsanız müthiş bir değer.

50 bin m2’lik arazide tek bir ağaç kesilmedi

Nef Reserve’in ikinci projesi ise Gölköy’de hayata geçiyor. Denize sıfır yaklaşık 50 bin metrekarelik arazide 38 villadan oluşacak projenin işletmesini Banyan Tree üstleniyor. Erden Timur, “Nef Gölköy ile bir gayrimenkul projesinin nasıl doğa dostu olabileceğini gösteriyoruz. Proje alanında bulunan 136 çam ağacının tamamını koruma altına aldık. 200 zeytin ağacının ise yerini değiştirdik. Villaların 13’ü şimdiden satıldı. Metrekare satış fiyatı 6 bin Euro.”

200 bin kişiye dokundu ‘en genç hayırsever’ oldu

Geçtiğimiz günlerde açıklanan “Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” listesinde en genç iş insanı olarak yer alan 37 yaşındaki Timur, Nef Vakfı’nın faaliyetlerine ilişkin de “Nef Vakfı çatısı altında bugüne kadar aldığımız her nefesi vermek, sahip olduğumuzu paylaşmakla yükümlü olduğumuza inandık. 3 yılda 18 projeyle topluma, evlere, çocuklara, engellilere, kadınlara nefes olduk ve 200 binden fazla kişinin hayatına dokunduk” dedi.

Murat Kurum Türkiye için şans

Erden Timur, Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü döneminde gayrimenkul sektöründe büyük başarılara imza atan Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na getirilmesine ilişkin, “Sayın Murat Kurum uzun zamandır bu işin içinde olan, sektör temsilcileriyle yakın ilişki kurarak onların sorunlarını dinleyen, sektörün dinamiklerini çok iyi bilen bir isim. Sektör ve Türkiye için büyük şans” dedi.