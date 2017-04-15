Helva-reçelde global atak başlattı

Halen 25 ülkeye ihracat yapan şirket son olarak Çin’deki Carrefour’lara girerken, Meksika’ya da ürün satmaya hazırlanıyor. Seyidoğlu Genel Müdürü Mehmet Göksu, Çin pazarına girmenin zor olduğunu belirterek “Bir ay önce Çin’deki 66 Carrafour mağazasına gül ve kuru incir reçeli gönderdik. Gül reçeli onların damak tadına uyuyor. Büyük ilgi görmesini bekliyoruz” dedi. Osmanlı’da farklı kültürlerden insanlar geldiğinde helvehane ve reçelhanedeki ürünlerin ikram edildiğini hatırlatan Göksu “Biz de Türk reçelinin bilinirliliğini yeniden sağlamak için çalışıyoruz” diye konuştu. Ayrıca Meksika’da katıldıkları fuarda ciddi görüşmeler yaptıklarını dra anlatan Göksu “Orada helva-reçel bilinmiyor ama fındık kremasını tanıttık. Fındık kremasını biliyorlar. Bu pazarda şansımız var” dedi. İhracatı Seyidoğlu ve Sultanbacı markasıyla yaptıklarını da söyleyen Göksu ihracat yaptıkları 25 ülke içinde Almanya, İngiltere, Fransa, Bosna-Hersek, Yunanistan, Filistin, Irak ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğunu söyledi. Bu ülkelere toplam 3 milyon dolar satış yaptıklarını anlatan Göksu ayrıca ürettikleri piknik ürünleri için birçok havayolu şirketi ile de görüşmeler yaptıklarını belirtti. Piknik tipi ürünlerde günde 1 milyon adet 20 gramlık tahin, helva ve reçel ürettiklerini söyleyen Göksu “Ayrıca bir kahvaltı tabağı yaptık. İçinde tereyağı, bal, reçel, zeytin ezmesi ve yağ gibi 9 çeşit ürün var. Büyük ilgi gördü” dedi. Geçen yıl 110 milyon TL olan ciroyu bu yıl 120 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Göksu, şu anda 15 olan mağaza sayısına da 2 yeni şube ekleyeceklerini belirtti. Göksu, helva-reçelde iç pazarda ikinci konumda bulunduklarını da söyledi.

Yeni fabrikada pekmez

Hadımköy’dEki 8 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarını anlatan Göksu, fabrikanın arkasındaki 6 bin metrekarelik arsada kuracakları yeni fabrikanın temelini mayısta atacaklarını söyledi. Böylece hem üretimi artıracaklarını hem de yeni ürünler üreteceklerini belirten Göksu “Pekmezi fason üretiyorduk. Bu tesiste dut, keçi boynuzu, hurma, pancar, kayısı gibi ürünlerin pekmezini yapacağız” dedi. Göksu halen 650 olan personel sayısına yeni yatırımla birlikte 150 kişi daha ekleneceğini anlattı. “Fabrikayı yıl sonuna yetiştirmeyi düşünüyoruz” diyen Göksu yeni tesisin, çiftçiye de büyük katkısı olacağını belirtti.