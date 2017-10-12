Hepsi çark etti

TÜRKİYE’YE KAYITSIZ KALAMADILAR

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara karşı güçlü bir duruş sergileyen Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 5’in üzerindeki büyüme, yabancılara geri adım attırdı. Bugüne kadar uluslararası kuruluşların neredeyse tamamı daha önce öngördükleri büyüme tahminlerini revize etti. Türkiye’nin büyümesine kayıtsız kalamayan ilk kurum ABD’nin yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs oldu. Goldman Sachs mart ayında, Türkiye’nin 2017 yılı büyüme tahminini yüzde 1.8’den yüzde 2.3’e revize etti. Goldman Sachs ikinci revizyonu ise eylül ayında yaptı. Türkiye’nin 3. çeyrekte yüzde 7, yıl sonunda ise yüzde 5 seviyesinde büyüyeceğini öngördü.

ÜÇ KEZ REVİZE ETTİ

Mart ayında JP Morgan Chase de ülkenin bu sene yüzde 1.8 yerine yüzde 2.6 büyüyeceğini tahmin etti. JP Morgan Chase ardından iki revizyon daha yaparak önce 4.6’ya sonra da 5.37e çıkardı. J.P. Morgan gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini değiştirmeyerek yüzde 3.1 seviyesinde tuttu.Dünya Bankası da haziranda, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini 0.5 puan artırarak yüzde 3.5’e çıkardı. 2018 ve 2019 büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 3.9 ve yüzde 4.1’e revize edildi. Banka bir önceki raporunda, 2017 yılı için yüzde 3, 2018 için yüzde 3.5 ve 2019 yılı için yüzde 3.7 olarak belirlenmişti. Türkiye, yapılan yukarı yönlü revizyonlarla raporda büyüme beklentileri en fazla yükseltilen ülke oldu.

Morgan Stanley de eylülde büyüme tahminini yüzde 3.3’ten yüzde 4.3’e, Japon Nomura da yüzde 4.2’den yüzde 5.5’e çıkardı.