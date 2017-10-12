Hepsi çark etti
Türkiye yüzde 5’in üzerinde büyüyünce uluslararası kurum ve kuruluşların neredeyse tamamı çark etti. Aralarında sıfırcı hocaların da bulunduğu birçok uluslararası kuruluş büyümeyi yüzde 5 bandına çıkardı. Aralarında 3-4 kez revizyona gidip başı dönenler de var.
TÜRKİYE’YE KAYITSIZ KALAMADILAR
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara karşı güçlü bir duruş sergileyen Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 5’in üzerindeki büyüme, yabancılara geri adım attırdı. Bugüne kadar uluslararası kuruluşların neredeyse tamamı daha önce öngördükleri büyüme tahminlerini revize etti. Türkiye’nin büyümesine kayıtsız kalamayan ilk kurum ABD’nin yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs oldu. Goldman Sachs mart ayında, Türkiye’nin 2017 yılı büyüme tahminini yüzde 1.8’den yüzde 2.3’e revize etti. Goldman Sachs ikinci revizyonu ise eylül ayında yaptı. Türkiye’nin 3. çeyrekte yüzde 7, yıl sonunda ise yüzde 5 seviyesinde büyüyeceğini öngördü.
ÜÇ KEZ REVİZE ETTİ
Mart ayında JP Morgan Chase de ülkenin bu sene yüzde 1.8 yerine yüzde 2.6 büyüyeceğini tahmin etti. JP Morgan Chase ardından iki revizyon daha yaparak önce 4.6’ya sonra da 5.37e çıkardı. J.P. Morgan gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini değiştirmeyerek yüzde 3.1 seviyesinde tuttu.Dünya Bankası da haziranda, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini 0.5 puan artırarak yüzde 3.5’e çıkardı. 2018 ve 2019 büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 3.9 ve yüzde 4.1’e revize edildi. Banka bir önceki raporunda, 2017 yılı için yüzde 3, 2018 için yüzde 3.5 ve 2019 yılı için yüzde 3.7 olarak belirlenmişti. Türkiye, yapılan yukarı yönlü revizyonlarla raporda büyüme beklentileri en fazla yükseltilen ülke oldu.
Morgan Stanley de eylülde büyüme tahminini yüzde 3.3’ten yüzde 4.3’e, Japon Nomura da yüzde 4.2’den yüzde 5.5’e çıkardı.
Sıfırcı hocalar büyüme tahminini iki kez yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini gözden geçiren kuruluşlardan oldu. Türkiye’ye ilişkin 2017 yılı büyüme tahminini ilk olarak nisan ayında yüzde 2.2’den yüzde 2.6’ya yükselten Moody’s, söz konusu öngörüsünü en son ağustosta 3.7’ye yükselttiğini açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, ülkenin 2018 büyümesine ilişkin tahminini ise yüzde 2.7’den 2.9’a, ardından da yüzde 3.2’ye yükseltti. Fitch de ilk çeyrek büyüme rakamının açıklanmasının ardından, Türkiye’ye dair ekonomik büyüme oranlarının yukarı yönlü revize edildiğini duyurdu. Daha önce Türkiye’nin bu yıl ve 2018 büyüme oranı beklentilerini sırasıyla yüzde 2.3 ve yüzde 1.3 olarak açıklayan Fitch, rakamları bu yıl için yüzde 4.7, gelecek yıl için yüzde 4.1 olarak güncelledi. Fitch, bu yılın ikinci çeyrek büyüme verilerinin açıklanmasından sonra da ise büyüme tahminini yüzde 5.5’e çıkardı.
SON REVİZYONU IMF YAPTI
Büyümeyle ilgili son revizyonu IMF yaptı. IMF, Türkiye’ye yönelik büyüme beklentisini 2017 yılı için yüzde 2.5’ten yüzde 5.1’e, 2018 için yüzde 3.3’ten yüzde 3.5’e yükseltti.
IMF ZENGİNE YÜKSEK VERGİ ÖNERDİ
Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları Washington’da başladı. Toplantı öncesi bir rapor yayınlayan IMF yönetimi, zenginlerden alınacak daha yüksek gelir vergisinin büyümeye olumsuz bir etki yapmadan eşitsizliği azaltmaya yardımcı olacağını duyurdu. ‘Eşitsizlikle mücadele’ başlığıyla yayımlan raporda IMF analistleri, gelir eşitsizliğinin arttığı ülkelerdeki kanun yapıcılara, en zengin kesim için ciddi derecede daha yüksek vergi oranı getiren vergi reformlarına yönelmelerini önerdi.
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