Hobi olarak başladı; siparişlere yetişemiyor

GÖRDÜĞÜNÜ AHŞABA İŞLİYOR

Kahramanmaraş'ta yaşayan Mustafa Tanır, emekli olduktan sonra hobi için başladığı ahşap maket işiyle yeni bir meslek kazandı. Tarihi eserleri teker teker ahşaba işliyor.

SULTAN AHMET CAMİİ, KABE, EYFEL KULESİ...

Kahramanmaraş'ta bir kamu kurumundan 10 yıl önce emekli olan 65 yaşındaki Mustafa Tanır'ın, boş vakitlerinde öğrencilere yardım amaçlı yaptığı ahşap işi yeni mesleği oldu. Tanır, özellikle ödev getiren üniversite öğrencilerinin şablonlarını hazırlayarak onlara veriyor. Sultan Ahmet Camii, Kabe, Eyfel Kulesi ve Özgürlük Anıtı'nın da ahşaptan maketini yapan Tanır, gördüğü fotoğrafın aynısını da ahşaba işliyor.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR!

Ürünlerini 5 ile bin 500 lirası arasında sattığını ve siparişlere yetişmekte zorlandığını söyleyen Tanır, "Çocukları Çin mallarından ziyade ahşap ürünlere alıştırmayı hedefliyorum" diye konuştu.

5 BİN LİRAYA KADAR ALICISI VAR

Tanır, "Ben kamudan emekliyim, emekli olduktan sonra boş kalmamak için daha önceleri hobi olarak başladığım bu işi yapmaya başladım. Öğrencilere derslerinde yardımcı olmak için genelde bu işe yönlendiriyoruz. Çin mallarından ziyade bu tarz ahşap ürünleri veriyoruz, ürünlerimi 5 liradan bin 500 liraya kadar satıyorum. Örneğin Sultan Ahmet Camii bin lira, Kabe'nin maketi bin 500 lira. Sultan Ahmet Camii yaptım 864 parçadan imal oldu ve 1 ay sürdü toplaması. Emek isteyen bir iş ama ben severek yapıyorum. Bu işyeri kendime ait, işlerimi 10 yıldır burada yapıyorum. İnsanlar fotoğraflarını getiriyor ben de ahşaba işleyerek onlara teslim ediyorum" dedi.