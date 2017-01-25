Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 23 il için düğmeye basıldı

Yatırım yapana arsa ve para olmak üzere 8 ayrı destek vereceklerini söyleyen Yıldırım, "Gerçekten yatırım yapacak olana para var" dedi.

Cazibe Merkezleri Programı'nın detayları dün Ankara'da açıklandı. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantıya; program kapsamındaki 23 ilden gelen vali, belediye başkanı, rektör ve oda başkanlarıyla bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Toplantıda konuşan Başbakan Binali Yıldırım; yatırım yapana arsa, bina ve para başta olmak üzere 8 ayrı destek vereceklerini açıkladı.

EKONOMİYE YENİ BİR İVME

Başbakan Yıldırım, Cazibe Merkezleri Programı'nda gelinen son aşamayı anlattı. Yıldırım, “Gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı amaçlayan cazibe merkezi programı aslında bütün Türkiye'ye yapılmış bir programdır" dedi. Terörü istismar alanlarını ortadan kaldıracak ve göçü önleyecek programı önemsediklerini anlatan Yıldırım, gerekli yasal alt yapısı hazırlanan program için Kalkınma Bankası'nın görevlendirildiğini ve bu amaçla bankanın öz kaynaklarını 10 milyar liraya çıkardıklarını belirtti.

55 GÜNDE TALEP YAĞDI

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında ön taleplerin alındığı 28 Kasım 2016-11 Ocak 2017 döneminde 23 il için bin 200 müracaat yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, toplam yatırım tutarının 19 milyar 600 milyon lira ve öngörülen istihdamın da 112 bin 400 kişi olduğunu bildirdi. Yıldırım, “Üretime dayalı yatırım miktarı 13 milyar. Diğeri de hizmet sektörü” dedi. Hem üretime hem hizmet sektörüne destek verdiklerini anlatan Başbakan Yıldırım özellikle çağrı ile veri merkezleri desteklerinde ayrıcalık yaptıklarını kaydetti.

YERLİ MAKİNEYE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILACAK

100 milyon ve üzeri yatırımlara özel olarak arsa tahsisi desteği vereceklerini de açıklayan Yıldırım, makine teçhizatının yerli veya ithal olmasının ayrı kredi şartlarına tabii olacağını anlattı. Yerli üretimi teşvik için ödemesiz süresi ile kredi vadesini uzattıklarının bilgisini de veren Yıldırım, bununla yerli üretim lehine pozitif ayrıcalık yaptıklarına dikkat çekti. Yüzde 30'luk öz sermaye şartının bütün yatırımlarda geçerli olduğunu anlattı. Yerli teçhizatın tercih edilmesi halinde bu programın gerçekten toptan bir kalkınma hamlesine dönüşeceğine vurgu yaptı.

SAĞIR SULTAN BİLE DUYDU

Başbakan Binali Yıldırım, programla ilgili detayları anlattıktan sonra salonda bulunan 23 ilin temsilcilerinden destek ve sıkı takip konusunda isteklerde bulundu. Uzun süredir üzerinde çalıştıkları programın artık yürürlükte olduğunu anlatan Yıldırım, “Şu anda herkes burada. Sonra 'duymadım etmedim' masteri yok. Sağır sultan bile duydu. Sonra biri çıkıp 'ben duymadım' dersen üzülürüm” dedi.

BÜYÜK YATIRIMA ÖZEL DESTEK VAR

Organize Sanayi Bölgelerinde büyük yatırıma uygun arsa olmaması durumunda hazinenin arazilerinden uygun arsa tahsis edilecek. Önceliklerinin imalat, istihdam ve ihracatı desteklemek olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, yatırımının bir kısmını Doğu'ya, Güneydoğu'ya kaydırmak isteyenlere de özel destekler verileceğini kaydetti.

YATIRIM YAPANA PARA VE TEŞVİK

Uygun olan ve iş ile aş sağlayan projelere gözü kapalı destek vereceklerini kaydeden Başbakan şu uyarıda bulundu: “Peşin peşin söylüyorum. 'Burada bir para dağıtılıyor, geleyim buradan 3-5 kuruş para alayım' diye düşünüyorsanız, hiç yanaşmayın. Gerçekten yatırım yapacak olana para var. Elini taşın altına koyup üretecek, ürettiğini değerlendirecek, insanlara aş ve iş sağlayacak olanlarla işimiz olur. Diğerleriyle işimiz olmaz."

BAŞVURU YERİ KALKINMA AJANSI

Bugün (dün) itibariyle program devreye alındı. Başvuru süresi ilk etapta bir ay ile sınırlı. Yatırım talebinin devam etmesi halinde yeni bir başvuru takvimi duyurulabilecek. Yatırımcı ve girişimciler başvurularını illerdeki kalkınma ajanslarının 'yatırım destek' birimlerine yapmaya başladı. Direkt olarak Kalkınma Bankası'na da başvurulabilecek. Programın koordinasyonu Kalkınma Bakanlığı'nda olacak ancak birçok bakanlık katkı verecek.

8 AYRI DESTEK

Program kapsamında danışmanlık hizmetleri, yatırım yeri tahsisi, bine yapımı, faizsiz yatırım, faiz indirimli işletme kredisi, üretim tesisi taşıma, çağrı merkezi yatırımı ile veri merkezi yatırımı ve enerji desteği verilecek.

DESTEKLER HANGİ ŞARTLA VERİLECEK?

* İmalat sanayii yatırımlarının destekten yararlanması için en az 2 milyon liralık sabit yatırım olması ve asgari 30 kişiye istihdam oluşturması gerekiyor

* Çağrı merkezleri yatırımlarında ise 200 kişiye istihdam ve hizmet sözleşmesini yapma gibi şartlar var.

* 5 bin metrekarelik alanda TIER3 standartlarında kurulan veri merkezleri de destekten yararlanabilecekler.

* Üretim tesisini taşımak isteyen yatırımcılarda ise 200 kişilik istihdam ve son 2 yılda üretim faaliyetlerini sürdürmüş olma şartı aranıyor.

5'İ MERKEZ TOPLAM 23 İL

Program kapsamında Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 23 ile kapsıyor.

1) Elazığ merkezli Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl illeri.

2) Erzurum merkezli Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illeri.

3) Van merkezli Hakkari, Muş, Bitlis illeri.

4) Kars merkezli Ardahan, Ağrı, Iğdır illeri

5) Diyarbakır merkezli Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illeri. (Kaynak: YeniŞafak)