Hükümet Kurumlar Vergisi'ni aşağı çekiyor

Hükümet, sermaye piyasalarına girişi desteklemek için Kurumlar Vergisi'ni aşağı çekiyor. Küçük işletmelerin hem sermayesini artırması hem de halka açılmasını teşvik edecek düzenlemeyle, şirketlerin Kurumlar Vergisi oranının yüzde 75'e kadar indirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilecek. Bu adım sermaye piyasalarının güçlenmesine katkı sunacak. Yeni dönemde genel Kurumlar Vergisi yüzde 20 seviyesinde kalacak.

FİLMLER DE BORSADA

Yeni dönemde büyük şirketlerin yanı sıra ölçeği yakalayan projeler, başarılı ve popüler diziler de borsada işlem görebilecek. Sabah'ın haberine göre, aracılık işlevinin etkili bir şekilde yerine getirilmesini olumsuz etkileyen, sistemden kaçışı teşvik eden ve yurtdışında yerleşik finansal kuruluşlar lehine haksız rekabet yaratan mali yükümlülükler yumuşatılacak. Kamu kaynaklı mali yükler, kamu dengeleri ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak kademeli olarak düşürülecek.