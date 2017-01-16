İç ve dış saldırılara rağmen yatırımcı dostu bütçe

Küresel ekonomik gelişmeler, 15 Temmuz darbe girişimi ve jeopolitik risklere rağmen Türkiye’de bütçe dengeleri sarsılmadı. Borç yapılandırmasından gelen gelirin de etkisiyle bütçe açığı yıl sonu tahminlerinin altında gerçekleşti. 2016 yılında 29.7 milyar liralık bütçe açığı öngörülmesine rağmen gerçekleşme, 29.3 milyar lira oldu. Ocak-Aralık 2016 döneminde bütçe açığı yılbaşındaki tahminin 430 milyon lira altında gerçekleşti. Geçen yıl bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1 civarında oldu. Ağbal geçen yıl vergi gelirleri tahsilatının bir önceki yıla göre yüzde 12.5 artarak 458.7 milyar liraya çıktığını ve hedeflerin tutturulduğunu belirterek “Vergi gelirlerine ilişkin bütçe hedeflerine ulaşmada en önemli katkı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasından geldi. Bu kapsamda 2016 sonu itibarıyla yapılandırmadan 13.7 milyar geldi” dedi.

32 MİLYAR DESTEK

Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın verdiği bilgiye göre, faize önceki yıla göre 5.8 milyar lira daha az kaynağın ayrıldığı bütçeden yatırıma da yatırımcıya da büyük kaynak ayrılırken destekler bu yıl da sürecek. Ağbal “2017’de reel sektöre yaklaşık 32.3 milyar TL destek vereceğiz. Esnafa, KOBİ’lere verdiğimiz destekleri artırıyoruz. Asgari ücret desteğine 2017 yılında da devam ediyoruz. İlk getirdiğimiz dönemde 1 yıl demiştik ama yapılan değerlendirmeler neticesinde de asgari ücret desteği 2017 de devam ediyor. Asgari ücreti 1.404 TL olarak açıkladık. Hiçbir asgari ücretlinin geliri bu rakamın altına düşmeyecek. Reel sektöre esnafa sanatkara işletmelere destekler devam edecek” dedi.

YATIRIMA 8.2 MİLYAR

Ağbal, 2016 yılında bir taraftan bütçe disiplinini korurken diğer taraftan özel sektör yatırımlarına kaldıraç oluşturacak kamu yatırımları için ilave harcama yaptıklarını belirterek, bu kapsamda başlangıç ödeneklerine göre yatırımlara harcanan ilave kaynak tutarının 8.2 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyledi. Ağbal, 2016 bütçesinde faiz harcamaları için 56 milyar lira ödenek öngörüldüğünü hatırlatarak, geçen yıl sonu itibariyle bütçeden faiz ödemelerine yapılan harcama tutarının ise 50.2 milyar lira seviyesinde kaldığını kaydetti. Ağbal “Yani bütçeden faize 5.8 milyar lira daha az kaynak harcadık. 2002 yılında topladığımız her 100 lira verginin 86 lirası faize giderken, 2016 yılında sadece 10.9 lirası faiz harcamalarına gitti” diye konuştu.

Ağbal, aralık ayında ise bütçe gelirlerinin 45.8 milyar lira, bütçe giderlerinin 73 milyar TL, faiz hariç bütçe giderlerinin 71.2 milyar lira, vergi gelirlerinin 39.6 milyar lira olduğunu açıkladı. Ağbal, bu kapsamda aralık ayında bütçe açığının 27 milyar lira olduğunu bildirdi. Gazetecilerin aralık ayındaki bütçe açığına yönelik sorusuna Ağbal “Önemli olan yıl sonunda yıl sonu hedefinin gerçekleştirilmesidir. Bütün yorumlar, spekülasyon gerçeği yansıtmamıştır. Hükümet olarak mali disiplin olarak ortaya koyduğumuz yaklaşım önemli etken olmuştur” dedi.

Savurganlığa Önlem

Ağbal, kamuda her türlü savurganlığın önüne geçilmesinin Maliye politikasında uygulanan temel hususlardan biri olduğunu belirterek

“2017 yılında hem personel hem cari harcamalarda önemli tasarruflara gideceğiz” açıklaması yaptı.

ÖZELLEŞTİRMEDEN 4.2 MİLYAR TL DESTEK

2016 yılı bütçesinde özelleştirme fonundan genel bütçeye aktarılacak tutarı 10.8 milyar lira olarak belirlediklerini, daha sonra Orta Vadeli Program’da (OVP) bu tutarı 15 milyar lira olarak revize ettiklerini hatırlatan Ağbal “Yıl sonu itibarıyla özelleştirmeden elde edilen ve bütçeye aktarılabilecek tutar 15 milyar lira olarak gerçekleşti. Ancak yaptığımız değerlendirme çerçevesinde elde etmiş olduğumuz ilave 4 milyar liralık özelleştirme gelirini bütçeye aktarmak yerine, özelleştirme fonunda değerlendirmeyi uygun bulduk” diye konuştu. Ağbal, Özelleştirme fonundaki 4.2 milyar liralık gelirin 2017 yılı Ocak ayı içerisinde Hazine’ye aktarıldığını bildirdi.

2017’DE VERGİ ARTIŞ YOK

Bütçe toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ağbal TL üzerinden elde edilen vergi oranlarıyla ilgili bir düzenleme ve çalışmanın olmadığını kaydetti. 2017 yılında vergi oranlarıyla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya Ağbal şu yanıtı verdi: “Eylül ayında bir takım vergi ayarlamaları yapıldı. Vergi konusunda ilave bir çalışmamız düzenleme ihtiyacı da görünmüyor. 2017 yılı bütçesinde özellikle bütçe dengesine ilişkin ortaya konulan hedefi gerçekleştirmek için gerekli tedbirleri aldık. Açık hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz. Mutlaka kamu harcamalarını kontrol altında tutmamız gerekiyor.”

Kurdaki dalga bitecek

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle özel sektöre ne gibi destekler verilebileceğine dair soruyu da yanıtlayan Ağbal, hükümet olarak işletmelere, karşılaşabilecekleri riskler dolayısıyla bütçe imkanları dahilinde destek olduklarını, bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ağbal, kur hareketliliğine ilişkin de “Kurdaki, bana göre, konjonktürel dalgalanma bir süre sonra etkilerini yitirecek. Bunda hükümet olarak aldığımız ve alacağımız kararlar etkili olacak” diye konuştu.