İFM’nin tek rezidansı satışa çıkarıldı

Türkiye’yi finans merkezi haline getirecek olan İstanbul Finans Merkezi’ndeki Ağaoğlu’na ait olan ilk rezidans bloğu satışa çıktı. Ali Ağaoğlu yaptığı açıklamada “Yatırımcılarımız doğrudan Uluslararası Finans Merkezi’ne yatırım yapacak. Yatırımcıların bu üründen başka bir alternatif bulma imkânı yok” dedi.

İstanbul’u küresel finansal sistemde merkez ülkelerden biri haline getirecek olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında ekonomiye 20 milyar dolarlık bir değer kazandıracak olan İFM’deki en büyük yüklenicilerinden Ağaoğlu Şirketler Grubu, kendine ait olan ilk ve tek rezidans bloğunu satışa çıkardığını açıkladı. Projenin geliştiricisi olan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “2012 Aralık’ta Emlak Konut’tan 1.4 milyar liraya ihaleyi aldık. Bir dönem süreçte aksaklık yaşansa da süreç hızlandı. İnşaatta biz öndeyiz, kamunun bize yetişmesini bekliyoruz” diye konuştu.

400 MİLYON DOLAR YATIRIM

2012’den yana 8.5 milyon metreküp hafriyat çıkardıklarını söylen Ali Ağaoğlu, “Şu ana kadar kendi kaynaklarımız ile tamamladığımız işler için 400 milyon dolar harcama yaptık” diye konuştu. Ağaoğlu, proje tamamlanana kadar yapacakları yatırımın 700 milyon doları bulabileceğini de söyledi. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı da satışa çıkan rezidans bloğuyla ilgili bilgiler verdi. Rahvalı “Blokta 319 rezidans daire bulunuyor. Çoğunluğu 1+1’lerden oluşuyor. Az sayıda 2+1 seçeneklerimiz de bulunuyor. Bunların fiyat aralığı 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında. Her kampanyamızda olduğu gibi tüketiciler için esnek ödeme planları yaptık” dedi.