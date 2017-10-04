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Ihlamurun kilosu gram altını bile solladı

Kış mevsiminin yaklaşması ile aynı günde birkaç mevsimin yaşanmaya başlanması hastalıkları da beraberinde getiriyor. Vatandaşlar hastalıkların etkisini azaltabilmek için soğuk havaların vazgeçilmez içeceği bitki çaylarına akın ediyor. Kilosu 280 TL'den bile satılan ıhlamur ise cep yakıyor.

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Havaların yavaş yavaş soğuduğu, sık sık sıcaklık değişimlerinin yaşandığı günler, soğuk algınlığı, nezle ve gribe de davetiye çıkarıyor. Vatandaşların hastalıklardan korunmak için ilk başvurdukları yöntem ise bitki çayları oluyor.
 
Soğuk havaların gelmesi bitki çaylarına rağbeti artırırken, aktarlarda en çok Ihlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı gibi şifalı bitkiler ile çeşitli bitkilerin bir araya getirildiği karışımlar satılıyor. İstanbul Mısır Çarşısı’nda çeyrek asırdır esnaflık yapan aktar Mahmut Yıldız, bitkilerin şifa dağıtan yönünün saymakla bitmeyeceğini, vatandaşların her bitkiyi çay olarak kaynatıp içmemelerini ve bilinçli bir şekilde kullanmaları gerektiğini belirterek, “İnsanlar yıllardır bitkisel çayları kullanıyorlar ve bunların faydalarını gördüklerinden dolayı da tabii ki bizden talep ediyorlar. Biz yıllardır satıyoruz burada. Tabii ki bilinçli kullanmak her şeyin başında gelir. Vatandaşlarımız bitkileri alırken bilinçli hareket etsinler. Çünkü her çayı, her bitkiyi çay olarak kaynatıp içmek doğru değil. Alacakları şeyleri bilerek alsınlar. Örneğin adaçayı, ıhlamur, havlıcan, zencefil, tarçın, karanfil Bunların hepsinden bir karışım yapıp içerisine yarım dilim de limon koyarlarsa hem vücudun soğuğa karşı direncini artırır hem daha sağlıklı güne başlarlar. Gün içerisinde de tüketilebilir” diye konuştu.
 
Kilosu 280 TL’ye Ihlamur var
 
Ihlamur en çok tüketilen bitki çayı olmakla birlikte bitki çaylarının en pahallısı olarak dikkat çekiyor. Serbest piyasada fiyatı 145 TL olan gram altını sollayan ıhlamur, İstanbul Mısır Çarşısı’nda 180 TL ile 280 TL arasında cep yakan fiyatı ile alıcı bulmaya devam ediyor. Soğuk algınlığına iyi geldiği ve vücut direncini arttırmasıyla bilinen ıhlamurun fahiş fiyatlardan satışa sunulması vatandaşların 50 ile 100 gramlık paketleri tercih etmesine sebep oluyor.
 

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