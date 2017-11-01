İhracat rakamları açıklandı

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracat Haftası etkinliğinde ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

İhracat ekimde yüzde 15,6 artarak 13 milyar 528 milyon dolara ulaştı.

Bu yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 128 milyar 659 milyon dolar olan ihracat, son 12 aylık dönemde de bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artışla 154 milyar 227 milyon dolara ulaştı.

Türkiye’nin miktar bazında ihracatı da Ekim ayında yüzde 14,1 artarak 10,1 milyon ton olurken, ilk dokuz ayda yüzde 11,9 artış gösterdi.