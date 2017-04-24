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İki bakanlığa üst düzey atama yapıldı

Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Ekonomi Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, açık bulunan 1'inci derece kadrolu Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına İthalat Genel Müdürü Kadir Bal atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1'inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine ise Sağlık Bakanlığı Müşaviri Zafer Tarikdaroğlu getirildi.
 
Söz konusu atamalar, 657 sayılı kanunun 59, 74 ve 76'ncı maddeleri ile 2451 sayılı kanunun 2'nci maddesince gerçekleştirildi.

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