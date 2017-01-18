Kıtalararası yaya yolu için çalışmalar başladı

Çalışmaları 2019 yılında tamamlanması planlanan tünel kullanıma açıldığında, Üsküdar'da Marmaray'dan inen yolcular, denizin altından yürüme bandı ile karşı yakaya geçerek Kabataş metrosuna ulaşabilecek.

Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazı'nın altından yaya yolu ile birleştirecek "Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi" için ilk adım atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın "ustalık döneminin en önemli eserlerinden biri" olarak tanımladığı, Üsküdar ile Kabataş'ı denizin altından birbirine bağlayacak projenin sondaj ihalesi sonuçlandı. Bu kapsamda, Kabataş açıklarına getirilen sondaj gemisi ile başlayan çalışmalar havadan görüntülendi.

İki kıtayı denizin altından yayalar için birbirine bağlayacak Üsküdar-Kabataş arasındaki tünel, iki kilometre uzunluğunda olacak. Denizin 20 metre altından geçecek iki katlı tünelin üst katını yayalar ve bisikletliler kullanacak. Tünelin alt katı ise lastik tekerlekli elektrikli araç trafiğine tahsis edilecek.

Çalışmaları 2019 yılında tamamlanması planlanan tünel hizmete açıldığında, Üsküdar'da Marmaray'dan inen yolcular, denizin altından yürüme bandı ile karşı yakaya geçerek Kabataş metrosuna ulaşabilecek.

Projeyle Asya ve Avrupa yakası bu kez de yürüme tüp geçidiyle bir kez daha birbirine bağlanmış olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 2015 Yılı Faaliyet Raporunu sunan Kadir Topbaş, "ustalık dönemim" dediği başkanlığının 3. dönemine ilişkin vizyon projelerini de açıklamıştı. Topbaş, Üsküdar ve Kabataş'ın kent için önemli düğüm noktaları olduğunu vurgulamış, İstanbul Boğazı'nın altından bu iki bölgenin yaya tüneli ile birleştirileceğini ifade etmişti.