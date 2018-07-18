‘İkinci 500’ sanayide büyümeyi tescilledi

‘İkinci 500’ün 2016 yılında 82.2 milyar TL olan üretimden satışları, 2017 yılında yüzde 30.9 artarak 107.6 milyar TL’ye yükseldi. İkinci 500 kuruluşlarının üretimden satışlar ile esas faaliyet kârı gibi temel bazı parametrelerde, tıpkı mayıs sonunda açıklanan İSO 500 kuruluşlarındaki gibi iyi bir performans sergiledikleri görüldü. ‘İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasında 2017 yılında üretimden satışlara göre ilk sırayı 309.4 milyon TL ile Deren ve Juss markasıyla meyve suyu üreten Oğuz Gıda aldı.

KÂRLAR YÜZDE 44 ARTTI

İkincilik 309.2 milyon TL üretimden satışlarıyla Zeki Mensucat’ın oldu. Üçüncü sırada ise 308.3 milyon TL ile Marmarabirlik yer aldı. 2017 yılında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 102 yeni firma girdi. Bunlardan 66’sı geçen yılki 1000 büyük kuruluşun dışından geldi. 36 kuruluş ise 2016 yılında İSO 500 içinde yer alan ama bu yıl İSO İkinci 500’e gerileyen şirketlerden oluştu. Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 araştırmasının temel bazı verileri, geçen mayıs sonunda açıklanan ‘İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ verileri ile önemli ölçüde benzerlikler gösterdi. 2017 yılında İkinci 500’de faaliyet kârı yüzde 43.9, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) yüzde 49.3, vergi öncesi kâr ve zarar toplamı ise yüzde 67.2 büyüdü. Bu oranlar Birinci 500’de ise sırasıyla yüzde 34.8, yüzde 24.4 ve yüzde 40.7 olarak gerçekleşmişti. İkinci 500’ün her üç kâr büyüklüğüne reel olarak bakıldığında da faaliyet kârı yüzde 28.5, vergi öncesi dönem kâr ve zarar toplamı yüzde 49.3 gibi çok ciddi artışların söz konusu olduğu görüldü. Bu oranlar İSO 500’de aynı sırayla yüzde 20.5, yüzde 11.2 ve yüzde 25.7 olarak gerçekleşmişti. Araştırmaya göre, geçen yıl İSO İkinci 500’de kâr eden kuruluş sayısı 434’e çıkarken, zarar eden kuruluş sayısı 66 oldu. Böylece İkinci 500 şirketleri, 2010 sonrasındaki en yüksek kâr eden firma sayısına ulaştı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar açısından bakıldığında ise kâr eden kuruluş sayısı 2017 yılında 489, zarar eden kuruluş sayısı ise 11 oldu.

GÜÇLÜ TOPARLANMA

Verileri değerlendiren İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Özellikle 2016’nın ardından 2017’de küresel ekonominin güçlü bir toparlanma evresine girerek ihracatımızı desteklemesi, bunun yanında kamunun da büyük desteğiyle iç talep ve yatırımlardaki canlanma, İSO İkinci 500’ün performansına net bir biçimde yansımıştır”dedi.Bahçıvan “2017’de İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 30.9 artış ve yüzde 17 reel büyüme ile son yılların en güçlü artışlarını kaydederken, ihracatını da yüzde 16,9 artırarak Türkiye’nin genel ihracat artışının üzerinde bir performans sergilemiştir” dedi.