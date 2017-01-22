İkinci el araçlarda 'zorunlu garanti' dönemi başlıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el araç satışlarında 'garanti' düzenlemesi ile ilgili bilgi verdi. Tüfenkçi satıştan sonra arıza süresi konusunda çalışma yaptıklarını belirterek "Kilometre sınırını tam netleştirmedik ama ikinci el ticaret yapanları zorda bırakacak bir kilometre garantisi değil makul bir süre olacak." dedi.

BAZI ARAÇLARA EKSPERTİZ ZORUNLULUĞU

Tüfenkci, Otonomi'de düzenlenen toplantıda konuştu bulundu. Satışa sunulan taşıtın ön yüzünde, araca ilişkin tanıtıcı bilgilerin bulundurulması şartı getireceklerinin altını çizen Tüfenkci, belli bir yaşın veya kilometrenin altında olan ikinci el taşıtlar için işletmelere taşıt satışı öncesinde ekspertiz raporu alma ve bir nüshasını alıcıya teslim etme zorunluluğu getireceklerini de aktardı.

MOTOR VE ŞANZIMAN GARANTİSİ

Garanti konusunda da ikinci el motorlu kara taşıtının satışını yapan veya satışına aracılık eden işletmelere, taşıtın motor ve şanzıman gibi parçalarına satış tarihinden itibaren belli bir süre veya kilometre için geçerli olacak şekilde garanti verme yükümlülüğü getirdiklerine değinen Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aracını galeriden veya bu işle iştigal eden bir iş yerinden aldığında, 5 veya 500 kilometre gittiğinde ya da 5 gün sonra arıza vermemesi gerekir. Kilometre sınırını tam netleştirmedik ama ikinci el ticaret yapanları zorda bırakacak bir kilometre garantisi değil makul bir süre olacak. Belki hem süre hem kilometre 10 bin kilometre garantisi gibi veya 6 aylık, 1 yıllık gibi yaşına göre, kademesine göre verilecek standart, herkesin kabul edebileceği garantileri de vermek zorunda.

ARIZALI SATIŞLAR

Eğer arızalı satıyorsa onu belirtmesi gerekiyor, ikinci el ticaretin de kaporta arızası da olabilir, tamiratı da gerekebilir bunun da ticaretini önlememiz lazım, o haliyle satması lazım ama bu araç tam, eksiksiz bir araç diye müşteriye satıyorsa, satıcının bunun belli bir garantisini de üstlenmesi gerekir.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU GELİYOR

Öte yandan ikinci el araç satanlar için yetki belgesi zorunluluğu geliyor. Söz konusu düzenlemelerin, önümüzdeki 15 gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanmak başbakanlığa sevk edilmesi planlanıyor.