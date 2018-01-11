Ilısu elektrik üretmeye hazır

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) vizyon projesi Ilısu Barajı ve HES inşaatında önemli bir safha daha başarı ile tamamlandı. 6 üniteden oluşan, her ünitesi 200 megavat olmak üzere toplam bin 200 megavat kurulu güce sahip Ilısu Barajı, 6. ve son üniteye ait 40 ton ağırlığa sahip 4.2 metre çapındaki çark da başarılı bir şekilde yerine indirildi. Bu işlemle birlikte 6. ünite de enerji üretimi için hazır hale getirildi. Projenin beton imalatında yüzde 87 fiziki gerçekleşme sağlanırken dolusavak eşik yapısında kapak montaj işlerine başlanıldı ve dolusavak ünitesinde ise yüzde 98’lik fiziki gerçekleşme sağlandı. Toplam 6 üniteden oluşan santral binasında ünite 1 ile ünite 5 arasındaki jeneratör katı imalatları tamamlanırken, elektromekanik işlere ise devam ediliyor. Ayrıca şalt sahasına ait kazılar tamamlanırken şalt sahası beton imalatlarının da yüzde 85’i tamamlandı.

1.2 MİLYON DEKAR ARAZİ SULANACAK

Elektrik üretmeye hazır hale gelen Ilısu Barajı’nda su tutma için yerleşim yerleri ve nakillerinin tamamlanması bekleniyor. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Barajı’nda menba ve mansap parapet beton imalatları ve kül dolgu imalatlarına devam ediliyor. Temelden 135 metre yükseklikte inşa edilen Ilısu Barajı ve HES ile yılda ortalama 4.12 milyar kilowat/saat enerji üretilecek. GAP’ın can damarı olan Ilısu Barajı, Cizre Barajı’nın da yapımıyla toplam 1 milyon 200 bin dekar araziyi suyla buluşturacak.