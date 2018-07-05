İlk iş enflasyon ve faizi düşürmek

Başbakan Binali Yıldırım, hükümetin ve ekonomi yönetiminin ilk iş olarak enflasyon ve faizleri aşağı çekmek adına çalışmalarına hız vereceğini söyledi. Başbakan Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası Özel’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Para politikalarıyla ilgili taahhütlerin ve kaynakların dengelenerek yönetilmesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, yeni dönemde en fazla buna dikkat edeceklerini açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, “Bunu nasıl yapacağız? Faizleri aşağıya indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alınacak. Yeni hükümet döneminde yapısal reformlar yapılmaya devam edecek. Verimsiz projelerin yerine öncelikleri olan, daha fazla verimli projeler tercih edilecek. Kamu da kendi içinde tasarrufa gidecek. Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız” değerlendirmesini yaptı.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YATIRIM

Yıldırım, Türkiye’ye yatırım yapılmaya devam edildiğini söyledi. Petrol fiyatlarının son bir yılda yüzde 70’in üzerinde arttığına vurgu yapan Yıldırım, bunun olumlu bir gelişme olmadığını, dış şartlar açısında olumsuzlukların bulunduğunu söyledi. Bu olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin pazarları ve hedef kitle ülkeleri çeşitlendirdiğini aktaran Yıldırım, Türkiye’nin eskiden Avrupa Birliği’ne çok daha bağımlı iken şimdi Afrika, Asya ve uzak doğu piyasasına da girdiğini anlattı.Yıldırım, “Özeti şu; işler yolunda, sıkıntılarımız olmakla beraber. Bu sıkıntılardan vatandaşımızın, çalışanlarımızın, üreticilerimizin, hayvancılık ve diğer alanlarda çalışan müteşebbislerimizin asgari oranda etkilenmesi veya hiç etkilenmemesi için gerekli tedbirleri alacağız” dedi. Çanakkale Köprüsü’nün dünyada ayak açıklığı en fazla olan köprü olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu köprüyü kamu kaynağı kullanmadan yaptıklarını kaydetti. Köprüyü yap-işlet-devret modeliyle yaptıklarını aktaran Yıldırım, köprünün Güney Kore ve Türk ortaklığıyla beraber yapıldığını, finansmanını da firmaların sağladığını, bir sorunun olmadığını söyledi. Yıldırım, köprünün 2023’ten önce tamamlanacağını ifade ederek, “Bugüne kadarki temel altyapı yatırımlarının üçte birinden fazlasını alternatif finans modelleriyle yaptık” dedi.