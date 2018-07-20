İmar barışına 1 ayda 2.6 milyon başvuru
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı’nda başvuru sayısının 1 ayda 2.6 milyonu bulduğunu belirterek “Bunlardan 133 binine belge verildi” dedi. Kurum toplanan paranın ise 600 milyonu aştığını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı’nda başvuru sayısının 1 ayda 2.5 milyonu aştığını söyledi. Başvuruların başladığı 8 Haziran’dan itibaren, İmar Barışı düzenlemesiyle ilgili süreci yakından izlediklerini belirten Bakan Kurum, “Bu süreçte Bakanlık olarak vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı imar ve iskan sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Yapılarında sorunsuzca oturmak için zaman kaybetmeden Yapı Kayıt Belgesi’ni almak isteyen vatandaşlarımızın bu ilgisi her gün artarak, rekor bir düzeye ulaştı. Buna göre, İmar Barışı’nda başvuru sayısı bir ay gibi kısa bir sürede 2.5 milyonu aştı. 2 milyon 614 bin 570’e ulaşan bu başvurulardan 2 milyon 340 bin 450’sini konut, 223 bin 428’ini ticari, 50 bin 611’ini tarımsal yapılar ile 81’ini de güneş enerjisi santralleri oluşturdu” ifadelerini kullandı. Yapı Kayıt Belgesi’nin, başvuru yapılması ve bedelin ödenmesinin ardından e-Devlet üzerinden alınabildiğine işaret eden Kurum “İmar Barışı kapsamında bugüne kadar vatandaşlarımızın 133 bin 64 yapısına Yapı Kayıt Belgesi verildi” dedi.
İLK SIRADA İSTANBUL
Bakan Kurum, İmar Barışı düzenlenmesine en çok başvuru yapılan illerle ilgili de şu bilgileri verdi: “İmar Barışı’na en çok ilgi İstanbul, İzmir ve Konya’dan geldi. Bu kapsamda İstanbul 484 bin 875, İzmir 242 bin 604, Konya 156 bin 613 başvuru sayısıyla ilk 3’te yer aldı. Bu illeri sırasıyla Kocaeli 124 bin 639, Bursa 123 bin 39 başvuru ile takip etti.”
659 milyon lira hasılat sağlandı
Yapının bulunduğu arsanın değeri ile yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlenen Yapı Kayıt Belgesi bedeline ilişkin de toplam rakamları açıklayan Kurum, “Şu ana kadar yapı sahiplerince 133 bin 64 yapı için 659 milyon 506 bin liralık Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplara aktarıldı. Bakanlık olarak bu kaynağı vatandaşlarımız için en verimli şekilde kullanacağız” değerlendirmesini yaptı.
İstanbul’da 221 bin konut satılmayı bekliyor
Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa’nın araştırmasına göre, İstanbul’da satılmayı bekleyen konut sayısı 220 bin 711 bulunuyor. Endeksa’nın 440 bin verinin incelendiği ‘İstanbul’da Güncel Satılık Konut Stoğu’ başlıklı araştırmasına göre, İstanbul’da geçen yıl 238 bin 383 adet, bu yılın ilk yarısında ise 109 bin 319 adet konut satıldı. Kentte son 1.5 yılda 347 bin 702 adet konut satılmasına rağmen, halen yüz binlerce ev satılmayı bekliyor. En fazla satılmayı bekleyen konutların bulunduğu ilçeler arasında ilk sırada 32 bin 648 konutla Esenyurt başı çekerken, bu rakam ilçedeki toplam konut sayısı yüzde 7.78’ine denk geliyor.
BAŞAKŞEHİR 2. SIRADA
Esenyurt’u bu alanda 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla Pendik, 9 bin 760 ile Sancaktepe, 9 bin 381 konutla Beylikdüzü izliyor.
Kadıköy 8 bin 913 konutla, Maltepe 8 bin 827 konutla, Ümraniye 7 bin 884 konutla, Bahçelievler 7 bin 30 konutla, Tuzla 6 bin 499 konutla, Kartal 6 bin 214 konutla, Eyüpsultan 5 bin 646 konutla, Çekmeköy 5 bin 553 konula, Sultangazi 5 bin 356 konutla, Ataşehir 5 bin 159 konutla, Avcılar 5 bin 154 konutla, Bağcılar 5 bin 79 konutla listede 5 binden fazla satılmayı bekleyen konutun bulunduğu ilçeler arasında yer alıyor
Araştırmaya göre, satılmayı bekleyen konut stokunun en düşük olduğu ilçeler arasında başı 199 konutla Adalar çekerken, onu 301 konutla Beykoz, 625 konutla Çatalca, 706 konutla Şile, bin 626 konutla Beyoğlu, bin 924 konutla Sultanbeyli, bin 933 konutla Beşiktaş takip ediyor. Gaziosmanpaşa’da 4 bin 991, Kağıthane’de 4 bin 919, Büyükçekmece’de 4 bin 776, Fatih’te 4 bin 529, Silivri’de 3 bin 949, Üsküdar’da 3 bin 809, Arnavutköy’de 3 bin 700, Şişli’de 3 bin 559, Esenler’de 3 bin 400, Zeytinburnu’nda 3 bin 192, Bakırköy’de 3 bin 60, Bayrampaşa’da 2 bin 866, Güngören’de 2 bin 691, Sarıyer’de 2 bin 214 konut satılmayı bekliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.