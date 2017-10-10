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IMF’nin kararı ardından piyasalar coştu

IMF’nin Türkiye büyümesi beklentisini yüzde 100 arttırması ardından borsa hızla yükselişe geçerken dolar ve euro, Türk lirası karşısında değer kaybediyor.

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IMF’nin Türkiye büyümesini yüzde 5,1’e revize etmesi ardından Borsa İstanbul hızla yükselişe geçti. Karar öncesi 103.156 seviyesinde bulunan BIST 100 endeksi şu sıralar günlük bazda yüzde 2,21’lik artışla 103.530 puandan işlem görüyor.

Çarpıcı karar sonrası dolar ve euro da düşüşe geçti. Açıklamanın geldiği saat 16.00 civarında 3,6776  seviyesinde bulunan dolar/TL şu sıralar günlük bazda yüzde 0,92’lik düşüşle 3,6683’e gerilemiş durumda. Karar öncesi 4,3356’dan işlem gören euro/TL ise şu sıralar yüzde 0,55 düşüşle 4,3241 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: UZMANPARA

 

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