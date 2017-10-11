IMF'nin Mali Gözetim Raporu yayımlandı

Uluslararası Para Fonu (IMF), yılda iki kez hazırlanan Mali Gözetim Raporu'nun Ekim 2017 sayısını "Eşitsizlikle mücadele" başlığıyla yayımladı.

Son yıllarda küresel ölçekte azalan gelir dağılımındaki eşitsizliğin birçok ülkede arttığına dikkati çekilen raporda, bu durumun sosyal uyumu tehdit ettiği vurgulandı.

Kapsayıcı büyümeyi destekleyen mali politikalara ihtiyacın giderek arttığı kaydedilen raporda, dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD, Çin ve Hindistan'daki gelir eşitsizliğinin kötüleşmesinden endişe duyulduğu bildirildi.

Fakirlerin yaşam süresi zenginlerden kısa

Gelir eşitsizliği sorununun eğitim ve sağlık alanındaki eşitsizliği de artırdığına değinilen raporda, zengin ile fakir kesim arasındaki yaşam süresi ve eğitim seviyesinin giderek açıldığı ifade edildi.

IMF analistleri raporda ayrıca, çeşitli sosyal göstergeler çerçevesinde inceledikleri gelir eşitsizliği sorununun arkasında, yeniden dağıtıma ilişkin mali politikaların yattığı değerlendirmesinde bulundu.

Raporda bu bağlamda, gelir eşitsizliğinin arttığı ülkelerdeki kanun yapıcılara, en zengin kesim için ciddi derecede daha yüksek vergi oranı getirilmesini öngören vergi reformlarına yönelmeleri tavsiyesine yer verildi. Vergi sisteminde böyle bir değişikliğin büyümeye zarar vermeden eşitsizliği azaltabileceği belirtildi.

IMF'nin Mali İşler Bölümü Direktörü Vitor Gaspar da rapora yönelik basın toplantısında, küresel büyümedeki hızlanmanın mali reformlar için fırsat niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Gaspar, "Mali politakaların çok güçlü olduğunu ve fark yaratabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.