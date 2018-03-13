"İngiltere G-20'de en düşük büyümeyi gösterecek"
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) tahminlerine göre İngiltere’nin bu yıl sonunda G-20 ekonomileri içerisinde en düşük büyümeyi göstermesi bekleniyor.
- AA
OECD'nin "Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu"nda İngiltere’nin 2018 yılı ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 1,2’den 1,3 seviyesine yükseltilmesine rağmen ülkenin G-20 içerisinde en düşük büyümeyi göstermesinin beklendiği bildirildi.
OECD’nin raporunda ülkede artan enflasyonun hane halkı harcamalarını baskılamaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecinin (Brexit) yarattığı belirsizliğin ülkede yatırımları da baskıladığının altı çizilerek, 2019 yılında İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisi değiştirilmeyerek yüzde 1,1 seviyesinde bırakıldığı belirtildi.
Raporda dünyanın 2018 ve 2019'da yüzde 3,9 büyüyeceği, Avro Bölgesi'nin ise 2018'de yüzde 2,3 ve 2019'da yüzde 2,1 büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.
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