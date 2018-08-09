İnşaatçılar batıyor yalanı FETÖ’nün çıktı

Özyurt, “Özellikle Twitter’da bu paylaşımı ilk dolaşıma sokan hesabın adresi Mısır’dan çıktı. Daha önceki paylaşımlarına baktığımızda tamamen FETÖ dilinin kullanıldığı paylaşımları yapan bu hesabın tweet’lerinin hızlı bir şekilde paylaşıldığını gördük. Kriz iddialarının yurt dışı kaynaklı olduğunu gördük ve belgeledik. Bu durumla ilgili hukuki işlemleri başlattık” dedi.

LOKOMOTİF SEKTÖR

Özyurt, piyasada geçen yıl başlayan bir daralma yaşandığının doğru olduğunu ancak konuşulduğu gibi yıkıcı bir daralma bulunmadığını ifade ederek, ülkenin genel ekonomisinde yaşanan sıkıntıların lokomotif sektör olduğu için kendisini en çok gayrimenkulde gösterdiğini söyledi. Özyurt, inşaat sektörünü çok büyük bir krizin beklemediğini ifade ederek, “Ülkenin genel ekonomisi ne kadar sıkıntıdaysa inşaat da ancak o kadar sıkıntıda. Olağanüstü, ciddi bir emlak krizi olmaz. Türkiye genelinde 1 milyon adet konut stoku var” dedi.

Sorun konut değil faiz