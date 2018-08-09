İnşaatçılar batıyor yalanı FETÖ’nün çıktı
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, son günlerde bazı gayrimenkul şirketlerinin konkordato talep edeceği, battığı veya iflas edeceği şeklindeki iddiaların ve inşaat şirketlerinin listesinin bulunduğu sosyal medya paylaşımlarını araştırdıklarını, ilgili birimlere, hangi IP’den çıktığına kadar tüm çalışmaları yaptırdıklarını söyledi.
Özyurt, “Özellikle Twitter’da bu paylaşımı ilk dolaşıma sokan hesabın adresi Mısır’dan çıktı. Daha önceki paylaşımlarına baktığımızda tamamen FETÖ dilinin kullanıldığı paylaşımları yapan bu hesabın tweet’lerinin hızlı bir şekilde paylaşıldığını gördük. Kriz iddialarının yurt dışı kaynaklı olduğunu gördük ve belgeledik. Bu durumla ilgili hukuki işlemleri başlattık” dedi.
LOKOMOTİF SEKTÖR
Özyurt, piyasada geçen yıl başlayan bir daralma yaşandığının doğru olduğunu ancak konuşulduğu gibi yıkıcı bir daralma bulunmadığını ifade ederek, ülkenin genel ekonomisinde yaşanan sıkıntıların lokomotif sektör olduğu için kendisini en çok gayrimenkulde gösterdiğini söyledi. Özyurt, inşaat sektörünü çok büyük bir krizin beklemediğini ifade ederek, “Ülkenin genel ekonomisi ne kadar sıkıntıdaysa inşaat da ancak o kadar sıkıntıda. Olağanüstü, ciddi bir emlak krizi olmaz. Türkiye genelinde 1 milyon adet konut stoku var” dedi.
Sorun konut değil faiz
Türkiye’deki konut stoku ve satışlara ilişkin de bilgi veren Özyurt şunları söyledi: “Türkiye’de yıllık en az 500 bin sıfır konuta ihtiyaç var ve bunun da satıldığını düşünürsek toplamda 2 yıllık bir stok var demek... Bu rakam gerçekten yüksek bir rakam değil. Zaten firmalar da karlarından feragat ederek bu satışları gerçekleştiriyor. Sadece firmaların stoklarının yüksek olması değil, sorun; insanların yatırım amacı olarak gayrimenkulü değil, mevduatı görmeleri...”
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