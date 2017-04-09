İnternet seferberliğine Türk Telekom’dan destek

ürk Telekom, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Türkiye’de tek bir vatandaşın bile internet erişiminden mahrum kalmaması için başlattığı ‘İnternetsiz Ev Kalmasın’ seferberliğine tüm ülkeyi kapsayacak bir kampanya ile destek verdiğini duyurdu. Türkiye’de internet hizmeti satan şirketlerin altyapı tedarikçisi olan Türk Telekom, kâr amacı gözetmeden ve tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunduğu, 4 Mbps’e kadar limitsiz 20 GB AKN’li yeni internet paketini şirketlere açarak onları da ‘İnternetsiz Ev Kalmasın’ seferberliğine davet etti.

ÇOK ÖNEMLİ ÇAĞRI

İnternet hizmeti veren daha fazla sayıda şirketin seferberliğe katılmasına olanak sağlayacak bu kampanyayla işletmecilerin, sadece maliyet ve vergileri ücretlendirecekleri minimum tarifelerle seferberliğe destek verebilecekleri belirtildi.

Türk Telekom Toptan Satış Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın çağrısını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ve bu çağrıya ilk yanıtı vermekten gurur duyduklarını ifade etti.Elektrik ve su kadar önemli bir ihtiyaç haline gelen internetin, toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olmasını sağlamayı kurumsal sosyal sorumlulukları olarak gördüklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti: “Bu bağlamda bireyler arasındaki dijital uçurumu kapatmayı ve toplumun tüm kesimlerini sosyoekonomik durumu ne olursa olsun evrensel bilgi toplumunun nimetlerinden faydalandırmayı amaçlıyoruz. Bakanımızın Kars’ta başlattığı internetsiz ev kalmasın seferberliğini, bu noktada çok önemsiyoruz. Bunun için de seferberliğe ilk yanıtı vererek vatandaşlarımızın bu hizmeti almasını sağlamak üzere ülkemizdeki tüm internet hizmeti satan şirketleri de bu seferberliğe davet ediyoruz. Bu amaçla altyapımız üzerinden hazırladığımız yeni 4 Mbps’e kadar limitsiz ve 20 GB AKN’li internet paketini tamamen ücretsiz olarak onların hizmetine sunuyoruz. Bu şekilde Bakanlığın çizdiği vizyona hizmet etmek üzere toptan seviyede altyapımız üzerinden hizmet verecek olan tüm paydaşlarımızın, dar gelirli ve internetle tanışamamış vatandaşlarımıza yönelik hesaplı internet paketleri sunmalarının önünü açıyoruz. Bu kampanyayı başlatıyoruz.”

Tüm vatandaşları kucaklayan adım

Türk Telekom olarak kampanyayı başlatmalarındaki önceliklerinin Türkiye’nin geleceği için değer yaratmak olduğunu söyleyen Türk Telekom Toptan Satış Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Yıldırım “Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi olarak bu vizyon çerçevesinde, tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bu adımı atmaktan gururluyuz” diye konuştu.