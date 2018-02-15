Irak’ın inşaası için 5 milyar $ kredi

Kuveyt’te ‘Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’na katılan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’nda Irak’a 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağımızı açıkladık. Komşusu, dostu ve güvenilir bir ortağı olarak Iraklı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Irak’ta dışlanan kesimlerin güveninin yeniden kazanılması gerektiğini ve gelecek seçimlerin de bunun için bir fırsat olduğunu belirterek, şunları söyledi:

İNSANİ YARDIM DA VAR

“Biz bugüne kadar Irak’a 2004’ten bu yana 500 milyon dolar civarında insani ve kalkınma yardımı yaptık. Yani yarım milyar dolar civarında. Ayrıca, TİKA’mızın gerçekleştirdiği projeler var. Firmalarımızın üstlendiği proje miktarı ve tamamladığı projelerin değeri ise 25 milyar dolar civarında. Bundan sonraki süreçte özellikle firmalarımızın üstleneceği yatırımlar için 5 milyar dolar, bunun içinde tabii oraya gidecek ihracat da var. Aynı şekilde 50 milyon dolarlık insani ve kalkınma yardımları için ve bu insani ve kalkınma yardımı içeren projeler için bir hibe, yani kredi taahhüdünde bulunduk.” Türk firmalarının da Irak’ta yatırım yapmaya ve ticareti artırmaya teşvik edileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’nda kendisi ayrılmadan önce ortaya konan en yüksek miktarın Türkiye tarafından açıklandığını bildirdi.