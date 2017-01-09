Irak’la ticaret ve enerjide yeni kazanç

Başbakan Binali Yıldırım’ın Irak çıkarması ekonomide yeni işbirliklerini de beraberinde getirecek. Irak ve Kuzey Irak ile enerji ve dış ticarete yönelik geçmişte atılan adımların yeni dönemde hız kazanması bekleniyor. En son 2 yıl önce yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının gerçekleştirilmesinin ardından öncelikli olarak Kuzey Irak’tan gelmesi beklenen ucuz gaza ilişkin sürecin hız kazanabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili görüşme trafiğinin artacağı ifade ediliyor. Ayrıca Türkiye petrol ihtiyacının önemli bir bölümünü Irak’ta üreterek karşılamayı planlıyor. Türkiye Irak’ta 2018 yılına kadar petrol ihtiyacının üçte birini üretmeyi hedefliyordu.

Ancak DEAŞ başta olmak üzere bölgede yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle bu gerçekleşmedi. Kuzey Irak’ta toplamda 13 sahada petrol ve gaz arama çalışması yapılması planlanıyor. Türkiye ile Kuzey Irak arasında 50 yıllık doğalgaz ve petrol üretim anlaşması bulunuyor. Hem Türkiye hem de Kuzey Irak’ın önem verdiği Kerkük-Yumurtalık Hattı’na yönelik saldırıların azaltılmasına yönelik güvenlik tedbirlerinin de artırılacağı belirtiliyor.

HABUR’A YENİ PERON

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katıldığı Başbakan Yıldırım’ın Bağdat ve Erbil programlarında iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin artırılmasına yönelik konunun da gündeme geldiği belirtiliyor. Bu kapsamda Irak ile olan Habur Sınır Kapısı’ndan araç geçişlerinin artması hedefleniyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) iştiraki olan Gümrük Turizm İşletmeleri AŞ tarafından modernize edilen Habur Gümrük Kapısı’na 3. Köprü ile birlikte yeni bağlantı peronu yapılacağı öğrenildi. Küçük arabalar ile büyükler ayrılarak trafik akışı daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Bölgede güvenliğin sağlanması ve yeni yatırımlarla birlikte karşılıklı geçişlerin 10 bine kadar çıkabileceği belirtiliyor.

BANKALAR BÜYÜYECEK

Yurt dışında büyümeye devam eden Türk bankacılık sektörü rotayı komşu ülkelere çevirdi. Balkanlar başta olmak üzere Orta Asya ülkeleri ve İran’da büyümeyi planlayan finans kuruluşları Irak’ı yeniden mercek altına aldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın

Irak ve Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği temaslara ekonomi yönetiminden de isimler de eşlik etti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de hazır bulundu. Yeni dönemde hem Kuzey Irak’ta hem de merkezi Irak

yönetiminde Türk müteahhitlerin üstlendikleri projelere yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Mevcut alt yapı projelerinden kaynaklı beklenen ödemelerin de hız kazanacağı ifade ediliyor.