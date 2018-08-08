İran, üye ülkelerin onaysız düzenlemeleriyle ilgili olarak OPEC'e şikayet mektubu gönderdi İran Petrol Bakanı Zangeneh, bazı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyelerinin onay almadan ham petrol üretimini düzenlemeleri nedeniyle örgüte şikayet mektubu gönderdi.