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İran, Peugeot'dan tazminat talep etti

İran, ABD yaptırımları nedeniyle ülkedeki faaliyetlerini durduran Fransız otomobil üreticisi şirketlerin anlaşma şartları uyarınca tazminat ödemesini istedi.

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İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhsin Salihi Niya, ülkedeki faaliyetlerini askıya alan Fransız otomobil üreticisi Peugeot'nun otomotiv sektörünün üretim hacmini azalttığını belirtti.

Fransız otomobil üreticisi şirketlerle yapılan anlaşmalarda gerekli garantilerin alındığını ifade eden Salihi Niya, ABD yaptırımları nedeniyle İran'daki yatırımlarını kesen Peugeot şirketinin tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Salihi Niya, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu parça tedarikinin yerli otomobil üreticisi "İran Khodro" tarafından sağlanacağını kaydetti.

ABD yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından açıkladığı yaptırımları 7 Ağustos'ta devreye sokmuştu. Yaptırımlar, İran'da petrolden sonra gelen ikinci sıradaki otomotiv sektörünü de hedef alıyor. Fransız otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen gibi şirketler ABD yaptırımları nedeniyle Tahran'la ticareti durdurduklarını açıklamıştı.

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