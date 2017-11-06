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İş bulamayınca patron oldu

Kastamonu'da muhasebeci Buket Bideci, iş bulamayınca kendi işini kurmaya karar vererek KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle mineral blok üretimine başladı. Bideci: 'Büyükbaş hayvancılıkta kullanılan mineral bloğun üretimiyle ilgili sektörde açık olduğunu düşündüm, KOSGEB'den aldığım 50 bin lira destekle işe koyuldum.'

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Kastamonu'da muhasebeci Buket  Bideci, iş bulamayınca girişimcilik kursuna katılarak KOSGEB'den aldığı 50 bin  lira destekle mineral blok üretiminde kendi işinin patronu oldu.
 
Bideci, yaptığı açıklamada, Cide ilçesinde muhasebecilik yaptığını, 4 yıl önce evlenince eşinin işi gereği Kastamonu'ya yerleştiğini  söyledi.
 
Kastamonu'da iş bulamayınca kendi işini kurmaya karar verdiğini  anlatan Bideci, "Eşim de veterinerlik, medikal tarım ürünleri alanında çalışıyor.  Burada işe girmek istedim ancak iş bulamadım. Daha sonra kendi işimi kurmak  istedim. İlk zamanlar aklımda pastacılık sektörü vardı. Ancak büyükbaş  hayvancılıkta kullanılan mineral bloğun üretimiyle ilgili sektörde açık olduğunu  düşündüm, KOSGEB'den aldığım 50 bin lira destekle işe koyuldum." diye konuştu.
 
"KİMSE BİR KADININ YAPACAĞI İŞ OLARAK GÖRMÜYOR"
Türkiye'de mineral blok üreten yaklaşık 6 firmanın olduğuna işaret  eden Bideci, bunların tamamının patronunun erkek olduğunu belirtti. Sektörün kadınlar için zor olduğunu ifade eden Bideci, şöyle devam  etti:
 
"KOSGEB yetkililerini de ikna etmekte baya bir çaba sarf ettim.  KOSGEB'den aldığım 50 bin lira destekle pres makinesi ve ihtiyacımız olan  ekipmanları aldık. Bu iş erkek gücü de gerektiriyor. 25 kiloluk çuvallarla Tuzlar  geliyor. Ben de bu nedenlerle 5 kişiyi istihdam etmiş oldum. Kimse bir bayanın  yapacağı iş olarak görmüyor. Türkiye'de yaklaşık 6 yerde üretiliyor. Çevre  illerimizde üreten yok. Diğer hiçbir ilde bu sektörde kadınların çalıştığını  görmedim."
 
Bideci, mineral bloğun ana maddesinin tuz olduğunu, bloğun büyükbaş  hayvanların mineral ve vitamin ihtiyacını karşıladığını aktardı.
 
HAYVANCILIKTA YAYGIN KULLANILIYOR
Bideci, mineral bloğun büyükbaş hayvanların tuz ve mineral madde  ihtiyacını karşılamak üzere yaygın kullanıldığını belirterek, "Tuzumuzu 25  kiloluk çuvallarla karıştırma makinesine getiriyoruz. Burada vitaminleri ve  minerallerini koyup karıştırıyoruz. Daha sonra 3 kiloluk taşlar halinde presleme  işlemini yapıyoruz. Kuruttuktan sonra paketleme ünitesine getiriliyor.  Paketlendikten sonra başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'deki birçok  kente sevk ediyoruz." diye konuştu.
 
Tuzla ilgili farklı alanlarda da çalışma yapacaklarını kaydeden  Bideci, yeni pres makinesi aldıklarında işçi sayısını da arttıracaklarını  kaydetti.
 
KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol da Bideci'ye makine ekipman,  personel ve kira giderleri için destekte bulunduklarını belirterek, "Bir bayanın  yapacağına çok inanmadığımız iş fikriydi ama Buket Hanım, işi bildiğini kuruldaki  ifadeleriyle ispat etmiş oldu. bugün de işletmesini görüyoruz. Kendisi 5  çalışanla beraber zorlu bir sektörde, insan gücünün gerekli olduğu bir sektörde  faaliyetini sürdürüyor. Önümüzdeki yıllarda daha başarılı olacağını düşünüyoruz."  ifadelerini kullandı.

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