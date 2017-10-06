İşçi ve işveren önce arabulucuya gidecek

Türkiye’de 14 milyon işçiyi ilgilendiren yasa tasarısının Meclis’te ilk 9 maddesi kabul edildi. Tasarıya göre işçi ve işveren anlaşmazlığı için dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu olacak. Uzlaştırmacılar için zorunlu hale getirilen eğitimler de pazartesi günü başlanacak.

Kanuna veya bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı olarak aranacak. Arabulucuya başvurma zorunluluğu için alacak veya tazminat talebinin iş ilişkisinden kaynaklanması gerekecek. Düzenlemeyle işçi kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. İşçi veya işverenin iş ilişkisi kapsamında birbirlerine hakaret etmekten kaynaklanan ya da işçinin iş yerindeki işverene ait mal ve malzemelere zarar vermesinden doğan tazminat talepleri de dava açmadan önce arabulucuya götürülecek.

İŞ KAZALARI HARİÇ

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi, manevi tazminat davaları, bunlarla ilgili rücu davalarında, arabuluculuk şartı aranmayacak. Öte yandan gazeteciler ve gemi adamları da açacakları bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı, tazminatı, işe iade davalarında, arabulucuya başvuracak.