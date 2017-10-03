İşsize günde 54 lira

İş sahibi olup, günlük kazanç sağlamak isteyenler için İŞKUR, “İş Başı Eğitim Programı”na başvurabilecekleri şöyle açıkladı:

Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak, emekli olmamak, - Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler" şartlarına hazi olan adaylar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen İşbaşı Eğitim Programlarına katılabilirler.

ÖĞRENCİYE 40,5 LİRA

İŞKUR, programa katılanlara günlük 54 lira veriyor. Bu rakam öğrenciler için günlük 40.5 lira, işsizlik ödeneği alanlar içinse 27 lira. Ayrıca programa katılanların, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi ile Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri karşılanıyor.

81 İLDE BAŞVURU YAPILABİLİR

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.