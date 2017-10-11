İşsizken kafede gördüğü şeker paketi hayatını değiştirdi 

Tokat'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hakan Karagöllü, 10 yıl satış pazarlama sorumlusu olarak çalıştığı tıbbi ilaç satışı yapan firmanın 2 yıl önce Türkiye pazarından çekilmesiyle işsiz kaldı. İş aramaya başlayan Karagöllü'nün hayatı, gittiği kafede değişti. Kafede ne iş yapabileceğini düşünürken masadaki 'stick şeker' paketini gören Karagöllü, nasıl üretildiğini merak ederek araştırma yaptı. Ardından kendisi de bu işi yapmaya karar verdi. KOSGEB kredisiyle birlikte toplam 20 bin lira sermayeyle İŞGEM'de yer kiralayarak işe koyulan Karagöllü, burada şeker paketlemeye başladı. Bir yıl sonra ürün çeşitliliğini artırarak ıslak mendil ile sıvı ve katı baharat da paketleyen Karagöllü, iç pazarda sattığı ürünleri, aracılar vasıtasıyla yurt dışına da ihraç etmeye başladı.

500 BİN LİRA CİROYA ULAŞTI

İşsiz kaldıktan sonra araştırmalara yöneldiğini söyleyen Hakan Karagöllü, "Bir gün kafede otururken, elimde bir şeker paketi ile kafama vurarak 'Ne yapsam?' diye düşünüyordum. Ardından 'Bunu yapan nasıl yapmışlar?' gibi bir düşünceye kapıldım. Sonra, sosyal medyadan üretim aşamalarının videolarını izledim ve yatırım maliyetlerini hesaplamaya başladım. Pazar analizi yaptım. Analizlerden sonra bu işe girmeye karar verdim. KOSGEB desteğiyle 20 bin lira sermaye ile işe başladım. Stick şekerle yola çıktığımız ticari hayatımıza yeni ürünler de ekledik. Islak mendil üretimi, sıvı ve katı baharat dolumları yapıyoruz. Şu anda ikinci yılımız. Ortalama yıllık 500 bin lira ciro yapıyoruz. Yurt dışına ürünlerimiz gitti. Direkt kendi ihracat belgemizle değil de İstanbul'da bir aracı firma sipariş aldı. Ürünü oraya teslim ettik. Onların vasıtasıyla Kanada ve Ukrayna'ya ürünlerimiz ulaştı" dedi.

Herkesin bazı olumsuzlukları fırsata çevirebileceğini ifade eden Karagöllü, üretim kapasitelerini giderek daha da artırmayı planladıklarını dile getirdi.