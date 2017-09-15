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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Haziranda geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 10,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 124 bin kişi artarak 3 milyon 251 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 251 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 10,2 oldu.

İşsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre de değişim göstermedi.

Haziranda tarım dışı işsizlik oranı da değişmedi ve yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artışla yüzde 20,6'ya çıktı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda da değişim göstermeyerek yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre 2010-2017 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

 2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   
Ocak      13,6   11,1   9,3    9,7    10,3   11,3   11,1   13     
Şubat     13,5   10,7   9,6    9,7    10,2   11,2   10,9   12,6   
Mart      12,8   10,1   9,1    9,4    9,7    10,6   10,1   11,7   
Nisan     11,3   9,3    8,2    8,7    9      9,6    9,3    10,5   
Mayıs     10,3   8,9    7,6    8,2    8,8    9,3    9,4    10,2   
Haziran   9,9    8,7    7,3    8,1    9,1    9,6    10,2   10,2   
Temmuz    9,9    8,6    7,6    8,6    9,8    9,8    10,7          
Ağustos   10,6   8,5    8      9      10,1   10,1   11,3          
Eylül     10,6   8,2    8,3    9,2    10,5   10,3   11,3          
Ekim      10,5   8,4    8,3    9,1    10,4   10,5   11,8          
Kasım     10,2   8,4    8,6    9,3    10,7   10,5   12,1          
Aralık    10,6   9      9,3    9,6    10,9   10,8   12,7          
Yıllık    11,1   9,1    8,4    9      9,9    10,3   10,9      

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