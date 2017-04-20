İstanbul Boğazı’ndaki yapıların değeri

Söz konusu rakama İstanbul Boğazı’nda tespit edilen 660 yalının 17 milyar dolarlık değeri de eklendiğinde Boğaziçi’ndeki yapıların toplam değeri 610 milyar liraya ulaşıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren TUVİMER’in Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, İstanbul Boğazı’nda tapulandırılabilir ve işlevlendirilerek piyasa arzına açılabilir gayrimenkullere ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

AVRUPA DAHA PAHALI

Altun, ‘TUVİMER İstanbul Değer Haritası’ çalışmasının 4’üncü raporunda çarpıcı sonuçlar elde ettiklerini belirterek, ilk kez 1983 Boğaz Yasası’yla sınırları çizilen Boğaziçi’nde 114 milyon 453 bin metrekare arazi bulunduğunu, söz konusu arazinin yüzde 6’sının şehir merkezinde, yüzde 41’inin ön görünümde, yüzde 12’sinin geri görünümde, yüzde 41’inin de kırsal kesimde kaldığını bildirdi. ‘Boğaziçi’ diye bilinen İstanbul’un Boğaz bölgesinde ön ve arka görünümde bulunan toplam yapı alanının 53 milyon 255 bin metrekare olduğunu kaydeden Altun, iş yeri ve konutları içeren bu yapıların ortalama metrekare fiyatının 9 bin 500 lira olduğunu söyledi. Altun, yapı stoku açısından Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası arasında 7 milyon metrekarelik bir fark bulunduğunu, toplam yapı alanının Anadolu Yakası’nda yaklaşık 23 milyon 33 bin metrekare, Avrupa Yakası’nda ise yaklaşık 30 milyon 222 bin metrekare olduğunu bildirdi. Altun, Anadolu Yakası’nda ortalama metrekare fiyatlarının 7 bin 500 lira, Avrupa Yakası’nda ise bu rakamın 10 bin liranın üzerine çıktığını kaydetti.

660 YALI 17 MİLYAR DOLAR

Altun, 95 bin binanın olduğu Boğaziçi’nde yapıların toplam değerinin 550 milyar lira olduğunu, bu rakama anıtların ve paha biçilemez yapıların dahil edilmediğini, Boğaz’da tespit edilen 660 yalının da rakamın içerisinde yer almadığını söyledi. Boğaz kenarında 366 tanesi birinci, ikinci veya üçüncü derecede tarihi niteliğe sahip olmak üzere toplam 660 yalı bulunduğunu bildiren Altun, 660 yalının toplam değerinin 17 milyar dolar olduğunu, bu rakamın da ortalama 60 milyar liraya tekabül ettiğini bildirdi. Altun, Boğaziçi’nde konutların ortalama metrekare fiyatının en yüksek olduğu ilçelerin başında 16 bin 500 lira ile Beşiktaş’ın geldiğini belirterek, Beşiktaş’ı 13 bin 500 lira ile Sarıyer, 9 bin lira ile Beykoz ve 8 bin 500 lira ile Üsküdar’ın izlediğini söyledi.