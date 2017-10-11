İstanbul’da 50 bin drone uçacak
Google’nin gelecek bilimcisi Thomas Frey, yakın zamanda İstanbul gibi büyük şehirlerde 50 bin drone’nin uçacağını söyledi. İTO’da konuşan Frey “Ambulans şoförü, kurye ve polisler, mesleğini drone’lara kaptıracak” dedi.
Da Vinci Enstitüsü Direktörü ve Google gelecek bilimcisi (fütürist) Thomas Frey, drone’ların ilerleyen yıllarda insanlığa daha nitelikli hizmet vereceğini belirterek “Yakın bir gelecekte İstanbul dahil büyük şehirlerde 50 bin drone uçacak ve yüzden fazla alanda insanların hayatına değecek. Kurye, ambulans şoförü, polis ve ev taşıyıcılar mesleklerini drone’lara kaptıracak” dedi. Frey, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) düzenlediği Futuristanbul etkinliğinde gelecek hakkında öngörülerini paylaştı. Teknolojinin insan hayatının her alanında değişime yol açtığını hatırlatan Frey, teknolojinin demokrasinin gelişimine de katkı sunacağını belirterek, “Online oylama konusu yakın gelecekte seçimleri daha proaktif hale getirebilir. Ülke başkanlarının seçimi için ülkeler online seçimler yapabilir, olimpiyat oyunlarının hangi ülkede yapılacağı bu yolla belirlenebilir. İnsanlar evlerinde ya da yolda mobilden oyunu vererek demokratik hakkını kullanabilir” diye konuştu.
AMBULANS BİLE OLACAK
Frey, “Ben 2023’e kadar 2 milyar işin ortadan kaldırılacağını söylemiştim. Bunu 2 milyar kişi işsiz kalacak demek için söylemedim. İnsanları uyandırmak için söyledim. İnşaatlarda kullanılan su terazisi artık mobil aplikasyonlarla indirilebiliyor. Artık ustalara olan ihtiyacımız azalıyor” örneğini verdi. Gelecek nesiller için gereken iş kollarının sanal gerçeklik, sensör teknolojileri, 3 boyutlu yazıcılar ve drone’lar gibi endüstrilerden geleceğini ifade eden Frey, drone’lara ilgili “Drone’lar şu anda sadece teslimat aracı olarak kullanılıyor. Gelecekte drone’lar acil durum kurtarmaları için kullanılacak, yangınları önleyebilecek. Drone ambulanslar yakında geliyor.”
IŞINLANMA İÇİN 100 YIL BEKLEYECEĞİZ
Thomas Frey, “Işınlanma teknolojisi için 100 yıl kadar beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanın moleküllerinin ayrılıp yeniden birleştirilmesi için birçok teknolojide uzman bilim insanlarının ortak çalışması gerekiyor ve bu çok kısa vadede mümkün görünmüyor. İnsanlık olarak ışınlanma için 100 yıl beklememiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.
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