İstanbul’da 50 bin drone uçacak

Da Vinci Enstitüsü Direktörü ve Google gelecek bilimcisi (fütürist) Thomas Frey, drone’ların ilerleyen yıllarda insanlığa daha nitelikli hizmet vereceğini belirterek “Yakın bir gelecekte İstanbul dahil büyük şehirlerde 50 bin drone uçacak ve yüzden fazla alanda insanların hayatına değecek. Kurye, ambulans şoförü, polis ve ev taşıyıcılar mesleklerini drone’lara kaptıracak” dedi. Frey, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) düzenlediği Futuristanbul etkinliğinde gelecek hakkında öngörülerini paylaştı. Teknolojinin insan hayatının her alanında değişime yol açtığını hatırlatan Frey, teknolojinin demokrasinin gelişimine de katkı sunacağını belirterek, “Online oylama konusu yakın gelecekte seçimleri daha proaktif hale getirebilir. Ülke başkanlarının seçimi için ülkeler online seçimler yapabilir, olimpiyat oyunlarının hangi ülkede yapılacağı bu yolla belirlenebilir. İnsanlar evlerinde ya da yolda mobilden oyunu vererek demokratik hakkını kullanabilir” diye konuştu.

AMBULANS BİLE OLACAK

Frey, “Ben 2023’e kadar 2 milyar işin ortadan kaldırılacağını söylemiştim. Bunu 2 milyar kişi işsiz kalacak demek için söylemedim. İnsanları uyandırmak için söyledim. İnşaatlarda kullanılan su terazisi artık mobil aplikasyonlarla indirilebiliyor. Artık ustalara olan ihtiyacımız azalıyor” örneğini verdi. Gelecek nesiller için gereken iş kollarının sanal gerçeklik, sensör teknolojileri, 3 boyutlu yazıcılar ve drone’lar gibi endüstrilerden geleceğini ifade eden Frey, drone’lara ilgili “Drone’lar şu anda sadece teslimat aracı olarak kullanılıyor. Gelecekte drone’lar acil durum kurtarmaları için kullanılacak, yangınları önleyebilecek. Drone ambulanslar yakında geliyor.”