İstanbul’da 50 milyar dolarlık dev buluşma
75 ülkeden toplam 50 milyar dolarlık işlem hacmine sahip yüzlerce melek yatırımcı İstanbul’daki zirvede buluştu. İstanbul, nisanda da Global Girişimcilik Kongresi’ne ev sahipliği yapacak.
Dünya Melek Yatırım Forumu’nun (WBAF) dünya kongresi kapsamında yaklaşık 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcı İstanbul’da buluştu. Kongre, ‘erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u’ olarak kabul ediliyor. Dünyada 50 milyar dolar işlem hacmiyle girişimcileri fonlayan melek yatırımcıların başkanlarını da biraraya getiren zirvenin açılışında konuşan Dünya Melek Yatırımcılar Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, Türkiye’nin ülke, İstanbul’un da kent olarak Dünya Melek Yatırım Forumu’na ev sahibi yapmak için doğru adres olduğunu söyledi.
Altuntaş, İstanbul’un New York’tan sonra en fazla diplomatik misyona sahip şehir olduğunu ifade ederek, İstanbul’un nisan ayında Global Girişimcilik Kongresi’ne ev sahipliği yapacağını bildirdi. Bugün paranın ‘akıllı finans’ ile yeniden icat edildiğini belirten Altuntaş, “Melek yatırımcılar söz konusu finans için tek kaynak... Bu yatırımcılar yeni girişimcilere paranın yanında know-how’ı ve kendi iletişim ağlarını aktararak işletmeleri daha başarılı olmaya yönlendiriyor” dedi.
VERGİ AVANTAJI VAR
Türkiye’nin, melek yatırımcılara yüzde 75 oranında gelir vergisi muafiyetiyle dünyada en fazla vergi avantajı sağlayan ülke olduğunu vurgulayan Altuntaş, ekonominin büyük çoğunluğunu oluşturan, istihdam sağlayan küçük ve orta boyutlu işletmelerin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti. İngiltere’nin en iyi melek yatırımcısından Singapur’un en önemli yatırımcısına, OECD yetkililerinden UNIDO liderlerine kadar onlarca ülkeden 100’ün üzerinde konuşmacı, forumun 18 ayrı oturumunda dünya melek yatırım sektörünün geleceğini şekillendirecek. Öte yandan, bu yıl FinTech alanında yatırım arayan 10 ayrı start-up ve 10 ayrı scale-up, kongrede uluslararası yatırımcıların karşısına çıkacak.
‘Risk Sermayesi Girişimi’ gündemde
Dünyanın en büyük organizasyonu olan Dünya Melek Yatırım Forumu’nun (WBAF) açılışında konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, gündemlerinde Risk Sermayesi Girişimi’nin bulunduğunu ifade ederek, “Bu uygulamayı kalkınma ajanslarımızın da iş birliğiyle ulusal ve bölgesel düzeyde uygulamayı planlıyoruz. Bu sayede gelişmiş bölgelerdeki başarılı uygulamaların diğer bölgelere de yayılması ve ülkemizin potansiyelini açığa çıkarması söz konusu olacaktır” dedi. Türkiye’de start-up’lara yapılan yatırımların düşük olduğunu belirten Elvan, “Kişi başı start-up’lara yapılan yatırımlar Türkiye’de 1.3 dolarken, Avrupa Birliği’nde ilk 10 ekonomisinde en düşük paya sahip olan İspanya’da ise 12.7 dolar” diye konuştu.
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