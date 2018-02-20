İstanbul’da 50 milyar dolarlık dev buluşma

Dünya Melek Yatırım Forumu’nun (WBAF) dünya kongresi kapsamında yaklaşık 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcı İstanbul’da buluştu. Kongre, ‘erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u’ olarak kabul ediliyor. Dünyada 50 milyar dolar işlem hacmiyle girişimcileri fonlayan melek yatırımcıların başkanlarını da biraraya getiren zirvenin açılışında konuşan Dünya Melek Yatırımcılar Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, Türkiye’nin ülke, İstanbul’un da kent olarak Dünya Melek Yatırım Forumu’na ev sahibi yapmak için doğru adres olduğunu söyledi.

Altuntaş, İstanbul’un New York’tan sonra en fazla diplomatik misyona sahip şehir olduğunu ifade ederek, İstanbul’un nisan ayında Global Girişimcilik Kongresi’ne ev sahipliği yapacağını bildirdi. Bugün paranın ‘akıllı finans’ ile yeniden icat edildiğini belirten Altuntaş, “Melek yatırımcılar söz konusu finans için tek kaynak... Bu yatırımcılar yeni girişimcilere paranın yanında know-how’ı ve kendi iletişim ağlarını aktararak işletmeleri daha başarılı olmaya yönlendiriyor” dedi.

VERGİ AVANTAJI VAR

Türkiye’nin, melek yatırımcılara yüzde 75 oranında gelir vergisi muafiyetiyle dünyada en fazla vergi avantajı sağlayan ülke olduğunu vurgulayan Altuntaş, ekonominin büyük çoğunluğunu oluşturan, istihdam sağlayan küçük ve orta boyutlu işletmelerin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti. İngiltere’nin en iyi melek yatırımcısından Singapur’un en önemli yatırımcısına, OECD yetkililerinden UNIDO liderlerine kadar onlarca ülkeden 100’ün üzerinde konuşmacı, forumun 18 ayrı oturumunda dünya melek yatırım sektörünün geleceğini şekillendirecek. Öte yandan, bu yıl FinTech alanında yatırım arayan 10 ayrı start-up ve 10 ayrı scale-up, kongrede uluslararası yatırımcıların karşısına çıkacak.