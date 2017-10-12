İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 11 DHKP-C'li tutuklandı

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen bir soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP-C’ye yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonda yakalanan A.K., N.Ö., H.Y., C.Ş., A.L.C., O.D., H.K., H.K. O.Ö., D.K. ve H.A. adlı 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların tamamı, “terör örgütü üyeliği, örgüte adam kazandırma ve finansman sağlama" gibi suçlamalarla tutuklandı.