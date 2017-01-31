Merkez Bankası'nın 2017 enflasyon tahmini yüzde 8
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 'Gelecek dönem ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz.' dedi. Ayrıca Merkez Bankası 2017 enflasyon tahminini yüzde 6.5'ten yüzde 8'e çıkardı.
- AA
Çetinkaya, "Enflasyon Raporu 2017-I"in tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, bir önceki rapora göre yapılan güncellemeleri anlattı.
Başkan Çetinkaya, "Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir para politika duruşu altında, enflasyonun orta vadede yüzde 5'lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede, 2017 yılında yüzde 8 olarak gerçekleşeceğini 2018 yılında ise yüzde 6'ya geriledikten sonra 2019 yılında yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2017 sonunda orta noktası yüzde 8 olmak üzere yüzde 6,6 ile yüzde 9,4 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini aktaran Çetinkaya, 2018 sonunda ise enflasyonun orta noktası yüzde 6 olmak üzere yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini belirtti.
"İlave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz"
Çetinkaya, "Gelecek dönem ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz." dedi.
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