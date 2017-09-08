İzmir’e 9 Eylül hediyesi

Bugüne kadar yaptığı dev projeler ile Türkiye’yi kalkındıran AK Parti, İzmir’in kurtuluşunun 95’inci yılında yeni yatırımlara da imza atıyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir programında sona yaklaşıldığı ilan edilen Sabuncubeli Tüneli ile İzmir ile Manisa arasındaki süre 15 dakikaya iniyor.

Binali Yıldırım ayrıca İzmir’de bugün 3 yeni stadın açılışını da yapacak. İzmir’de son 10 yılda devreye alınan 3 tünel, yolculara rahat ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor.

İZMİR ULAŞIMI RAHATLADI

Bayraklı, Konak ve Belkahve tünelleri, İzmir’i ve çevresini ekonomik anlamda da geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir, son dönemde tünel yatırımlarıyla dikkati çekiyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca kentte planlanan ilk tünel İzmir Kuzey Çevreyolu üzerindeki Bayraklı Tüneli oldu. 4 Şubat 2007’de açılan Bornova-Örnekköy arasındaki 11 kilometrelik bölümü birbirine bağlayan tünel, Balıkesir ve Çanakkale istikametine giden yolculara ulaşımda önemli ölçüde rahatlık sağladı. Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimleri öncesi yapmayı vadettiği projeler arasında bulunan Konak Tüneli ise 24 Mayıs 2015’te vatandaşların hizmetine sunuldu. İzmir’de daha önce hizmete alınan üçüncü tünel ise İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında hayata geçirilen Kemalpaşa-Bornova-Otogar Kavşağı ve Belkahve tünelleri oldu.