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Japon otomotiv devleri usulsüzlük yaptıklarını itiraf ettiler

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Nissan ve Subaru'nun ardından otomotiv devleri Suzuki, Mazda ve Yamaha da araçlarının emisyon ve yakıt etkinliği testlerinin uygun olmayan koşullarda yapıldığı itirafında bulundu.

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Japon devlerinin yetkilileri de Nissan ve Subaru'nun yaptığı gibi  testlerde hile veya kayıtlarda tahrifat yapılmadığını, ancak testlerin olması  gereken koşullarda yapılmaması nedeniyle sonuçlarda usulsüzlüğün ortaya çıktığını  savundu.
 
Araçların emisyon ve yakıt etkinliği testlerinin Karayolu Ulaşım Aracı  Yasası'nda öngörülenden daha düşük hızlarda yapıldığı için daha düşük emisyon ve  daha yüksek yakıt etkinliği değerlerinin ortaya çıktığı ifade edildi.
 
Suzuki, 2012 Haziran'ından geçen aya kadar üretilen 13 bin aracın bu  şekilde test edildiğini duyurdu.
 
Ulaştırma Bakanlığı ise 20 otomobil üreticisinden aldığı numune  araçlarda yaptığı incelemelerle ilgili raporunu yayımladı. İncelenen otomobiller  arasında Mazda'nın ürettiği bin 875 aracın yüzde 4'ünün, Yamaha'ya ait 335 aracın  ise yüzde 2'sinin uygun koşullarda test edilmediğinin tespit edildiği bildirdi.
 
Daha önce Nissan ve ardından Subaru şirketleri, Japonya'daki  fabrikalarında üretilen araçların egzoz emisyon testlerinde usulsüzlük  yapıldığını itiraf etmişti.
 
Nissan ülkedeki 5 fabrikasında araçların emisyonları veya kilometre  performansıyla ilgili verilerde tahrifat yapıldığının ya da testlerin uygun  olmayan koşullarda gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

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