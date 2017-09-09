Jim Rogers: Türk tahvilinin yüksek getirisi beni cezbediyor

Dünyanın en ünlü yatırımcılarından Jim Rogers, Ortadoğu'da olanlara rağmen insanların artık daha iyimser olduğunu vurguladı. "Türkiye daha iyi durumda olacak. Türkiye'nin doğuda, batıda, güneyde dostları var. Bu nedenle ve yüksek getirisi nedeniyle Türk tahvillerine yatırım yapmayı düşünüyorum" dedi.

Öyle ki dünyanın en ünlü yatırımcılarından Jim Rogers, "Türk tahvilinin yüksek getirisi cezbediyor" dedi... Hazinenin açtığı ihaleye ise yabancı yatırımcıdan talep yağdı.

Ne algı operasyonları,ne ekonomiye yönelik saldırılar, ne diplomatik gerginlikler...

Türkiye yeniden rüzgarı arkasına aldı, büyüyor, dünya seyrediyor...

1. Çeyrekte beklentileri aşan büyüme performansı ile yabancı yatırımcının ilgi odağı olan Türkiye açıklanan ekonomik verileri ile parmak ısırttırıyor.

Türkiye, ikinci ve üçüncü çeyrekte de yeniden yüksek büyüme hesapları yapıyor.

Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi 6 yılın zirvesine çıktı.

Temmuz'da aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda yüzde 14,5 artan sanayi üretimi ile yüzler güldü, ekonomiye güven arttı.

Türkiye'yi radarına alan yabancı yatırımcının ilgisi katlandı.

Başka Almanya olmak üzere Türkiye'yi karalamaya çalışan birçok ülkenin siyasetçilerine sözle engellemelerine rağmen yatırımcı yönünü istikrar bulduğu Türkiye'den çevirmedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'nin potansiyelini gören yabancı yatırımcı Türk piyasalarına akın etti.

Yabancıların hisse senedi piyasasındaki alımları bu yıl 3.3 milyar dolara ulaştı.

Sadece 18-31 Ağustos tarihlerinde tahvil-bono piyasasındaki yabancı alımı 1 milyar 350 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE TEKRAR RÜZGARI ARKASINA ALDI

Hazine'nin yurt dışında gerçekleştirdiği dolar cinsinden mayıs 2047 vadeli tahvil ihracına da talep yağdı.

Tahvil ihracında 1 milyar 750 milyon dolarlık satış yapıldı.

Tahvile 270'ten fazla yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldi.

Tahvilin yüzde 46'sı ABD'deki, yüzde 29'u Birleşik Krallık'taki, yüzde 13'ü diğer Avrupa ülkelerindeki yatırımcılara satıldı.

Hazine, bu tahville birlikte 2017'de uluslararası sermaye piyasalarından toplam 9.1 milyar dolar finansman sağladı.

Biri kira sertifikası olmak üzere gerçekleştirilen 6 ihaleye 26.9 milyar dolar talep geldi.

Türkiye'deki potansiyeli gören dünyaca ünlü yatırımcı Jim Rogers da Türk ekonomisini övgüler yağdırdı.

Rogers, Ortadoğu'da olanlara rağmen insanların artık daha iyimser olduğunu vurguladı.

"Türkiye daha iyi durumda olacak. Türkiye'nin doğuda, batıda, güneyde dostları var. Bu nedenle ve yüksek getirisi nedeniyle Türk tahvillerine yatırım yapmayı düşünüyorum" dedi.

Yılbaşından bu yana tarihi başarılara imza atan Borsa İstanbul 100 endeksi 20 yılın rekorunu kırdı.

Borsa 9 ayda yüzde 49 getiri sağladı. BIST 100 endeksi, 2016 yılının aralık ayında başladığı yükseliş rallisini devam ettirerek, üst üste 9 ay yatırımcısına kazandırdı.

Böylece son 20 yılın en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin bu dönemdeki ortalama getirisi, alternatif yatırım araçları ve başlıca dünya borsalarına açık ara fark atarak yüzde 49'a ulaştı.

2016 yılının kasım ayını 73 bin 995 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 9 aydır yükselişine devam etti ve bu dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu 110 bin 531 puana taşımayı başardı.

Büyüyen Türkiye ekonomisi attığı her adımda dünyada kendinden söz ettirmeyi başarıyor.

Avrupa'nın Türkiye üzerinde yaratmak istediği algı operasyonlarına rağmen durmuyor, yılmıyor...

Hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin başarılarını, azmini, büyüme potansiyelini gören yabancı yatırımcı ne oyunlara ne algı operasyonlarına geçit vermiyor, Türkiye'ye güvenini her geçen gün rakamlarla ispat ediyor.

Yatırımlarını hızlandırırken Türk piyasalarına olan ilgisini artırıyor.