Kaçak yapılar için çalışma başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kaçak yapılaşma sonunun çözümü için çürük olmayan bağımsız birimlerde vatandaşın imara ve iskana aykırılığını bildirerek, cüzi bir ücret ödenmesi karşılığında kayıt altına alınmasını öngören düzenlemeyi Meclis’ten çıkaracaklarını açıkladı.Özhaseki, bu bütçenin de her yıl 500 bin binanın yıkılıp yapılmasını öngören kentsel dönüşümde kullanılacağını söyedi. TBMM’de torba yasa içerisinde görüşülmeyi bekleyen kentsel dönüşüm yasasının seçim sürecinde çıkarılacağını tahmin etmediğini belirten Özhaseki, 40 maddelik düzenlemenin çıkarılmasının zaman alacağını ifade etti. “13 milyon bağımsız birim devletle ihtilaflı” diyen Özhaseki, “Bu konuda iki tane kanuni mevzuat var. Para cezası yazacaksınız, biri de yıkacaksınız. Belediyeler bunu yapamıyor” dedi.

VATANDAŞ BİLDİRMELİ

İzmir›in yüzde 62’sinin, Sarıyer›in yüzde 80’inin, Üsküdar’ın ise yüzde 75-80’inin kaçak olduğuna işaret eden Özhaseki, “Vatandaşın gelip rızasıyla halihazırdaki imara, iskana aykırılığını bildirmesi ,bildirdikten sonra cüzi bir ücreti ödemesi ve kayıt altına alınması ve devletle vatandaşın kavgasının bitmesi lazım. Bu bütçeyi kentsel dönüşüm özel bütçesi hesabında tutacağız. Depreme karşı bu bütçeyi kullanacağız” dedi.