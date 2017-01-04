Kadýn çiftçilere büyükbaþ hayvan desteði

Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde düzenlenen daðýtým töreninde, genç çiftçilerin desteklenmesi için baþlatýlan projeye müracaat eden 48 kiþiden baþvuruya uygun görülen 7 kadýn çiftçi hayvanlarýný aldý.

Bodrum Kaymakamý Bekir Yýlmaz, törende yaptýðý konuþmada, genç 7 çiftçiye hayvanlarýný teslim ettiklerini söyledi.

Kadýn çiftçilerin hayvanlara çocuklarý gibi bakacaðýna inandýðýný ifade eden Yýlmaz, "Onlara hayýrlý kazançlar diliyorum. Çok güzel bir proje. Çiftçilerimiz bu hayvanlara para ödemiyor, tamamen hibe. Sadece 3 yýl satmama þartý var. Eðer kýymeti bilinirse bu hayvanlarýn sayýsý artar." dedi.

Bodrum'un turizm ilçesi olmasýna raðmen kýrsal kalkýnmaya da çok önem verdiklerini belirten Yýlmaz, çiftçilerin kendileri için önemli olduðunu kaydetti.

Projeden yararlanan çiftçilerden 27 yaþýndaki iki çocuk annesi Songül Tüzün ise projeye destek veren yetkililere teþekkür etti.

Hayvanlara en iyi þekilde bakacaklarýný ifade eden Tüzün, "Toplamda 6 inek aldým. Onlara en iyi þekilde bakýp buzaðýlarýný alacaðýz. Hayvanlarýmýzý büyütmeyi düþünüyoruz. Bu hayvanlar aile ekonomimize de katký saðlayacak." diye konuþtu.

Proje kapsamýnda 6 inek alan 35 yaþýndaki Sultan Kütahya da devlet desteðiyle yapýlan projeden oldukça memnun olduklarýný dile getirdi.

Proje sayesinde hayvancýlýðýn daha da geliþeceðini düþündüklerini belirten Kütahya, þöyle konuþtu:

"6 inek aldým. Hayvanlarýmý çoðaltmaya çalýþacaðým. Önce turizmde çalýþýyordum daha sonra hayvancýlýkla ailemi geçindirmeye çalýþacaðým. Bunlarla birlikte 8 ineðim olacak. Geçimimizi bu þekilde saðlayacaðýz."

Mumcular pazar yerindeki daðýtým etkinliðinde çiftçiler kura ile Þili'den getirilen büyükbaþ hayvanlarý teslim aldý.

Hayvanlarýn teslimi sýrasýnda çiftçiler zor anlar yaþadý. Kamyondan inmek istemeyen bazý hayvanlar, yetkililerin yardýmýyla araçtan indirildi. Bazý inekler ise sahiplerini sürükledi.