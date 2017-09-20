Kadına evde emeklilik imkanı

Buna göre; belli şartları sağlayan ev kadınları daha düşük primlerle isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı elde edebiliyor. Yani başkasının yanında çalışmayan kadınlar için de emeklilik mümkün.

HANGİ İŞLER KAPSAMDA?

Peki bu nasıl olacak? Posta’tan Bilal Emin Turan’ın haberine göre ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her türlü nakış işleri, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor.

113 LİRALIK AVANTAJ

Başvuru için yapılması gerekenler basit. Önce, vergi dairesinden Gelir Vergisi mükellefi olunmadığına dair yazı alınacak. Sonra ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ doldurulacak. Ödenecek prim kazanca göre değişiyor. Bu yıl için en düşük prim 455 lira, en yüksek 3 bin 412 lira. İsteğe bağlı BağKurlu ise indirimle bu yıl en düşük 568 lira prim ödüyor.

YETİME MAAŞ HAKKI

Sigortalı olan ev kadınları her ay düzenli ödeme yaparak sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. İsteğe bağlı sigortalı, 5 yıl (1800 gün) prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) da bağlanıyor. El işleri yaparken sigortalı olan ev kadınlarının yatırdığı primler Bağkur kapsamında oluyor. Kadının doğum borçlanması hakkı da var.

ERKEN EMEKLİ OLMA ŞANSI VAR

Bağkur’dan emekli olabilmek için kadın sigortalıların 9000 gün prim ödemesi gerekiyor. Ayrıca emeklilik için 58 yaşını doldurmak aranan şartlar arasında. 5941 gün Bağkur primi ödeyen kadınlar emekli olmadan önceki son 3.5 yılında SSK’lı olursa 9000 gün yerine 7200 günle emekli olabiliyor. Ayrıca, 5400 gün ve 61 yaş şartıyla emeklilik de mümkün.