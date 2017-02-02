Kahvenin hatırını ‘dolar’ bozuyor

TÜFE’deki hizmet kalemleri göz önünde bulundurulduğunda, döviz kuru etkisinin özellikle döviz kuru ile fiyatlanan bazı hizmetler (oteller, paket turlar vb) ile ithal girdi yoğun hizmetlerde (bakım-onarım, dişçilik vb) yoğunlaştığı gözleniyor. Gıda grubunda ise hem işlenmiş hem de işlenmemiş gıda fiyatlarında yüksek oranda ithalat fiyatı ve döviz kuru geçişkenliği olduğu görüldü. Gıdadaki geçişkenlik, ithal ürünler, ithal girdi kullanımı (kahve, kakao vb) ve dış ticarete konu olan mallar kanalıyla gözleniyor.

GEÇİŞKENLİK YÜKSEK

Raporda şu tespitler yer aldı: Temel mal fiyatları üzerinde hem ithalat fiyatları hem de döviz kurunun belirgin bir etkisi bulunuyor. Bu grupta otomobil, TV, cep telefonu vb ürünler yer aldığından bu beklenen bir durum. Öte yandan Türkiye enerji ithalatçısı olduğu için ithalat fiyatlarının yurt içi fiyatlara geçişinin yüksek olması beklenen bir durum.