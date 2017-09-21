Kamuya 50 binden fazla eleman alınacak

Belediyelerden bakanlıklara kadar birçok kamu kurumu personel alımı için ilana çıkmaya başladı.

Kamu 30 bin personel alacak. Kamu kurumlarına sene başında 50 bin kişilik geçici personel alımı hakkı tanınırken, Temmuz ayı itibariyle bunun 20 bini kullanıldı. Sene sonuna kadar da çeşitli kamu kurumlarına 30 bin geçici personel daha alınacak.

OVP BEKLENİYOR

Orta Vadeli Program (OVP) ve bütçe çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Ağbal, kamunun gelecek yıl da belirli sayıda personel almaya devam edeceğini söyledi. Bakan OVP açıklandığında rakamların net şekilde görüleceğine belirtti.

20 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da 2018'de yaklaşık 20 bin öğretmen ataması yapabileceklerini söyledi. Atamalara ilişkin soruları yanıtlayan Yılmaz, "Bütçe geçtikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanımızın da olduğu bir heyette, talebimizi sunacağız. Onlar, Türkiye'nin durumuna, bütçenin durumuna bakacaklar. Bize izin verecekler. 20 bine yakın öğretmeni de 2018 yılında inşallah eğitim ailemize katacağız." dedi. (Takvim)