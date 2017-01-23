Kamuya TL ile tahsilat zorunluluğu

OHAL kapsamında bazı tedbirlerin alınmasına yönelik Kanunu Hükmünde Kararname (KHK) ile ekonomide bir dizi karar alındı. KHK ile Türk Lirası’nın kullanımını artırmak amacıyla önemli bir değişikliğe gidildi. KHK ile kamuya TL’yle tahsilat zorunluluğu geldi. Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, KİT’ler, özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıklar, niteliğine bakılmaksızın yabancı para cinsinden yurt içi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 2 Ocak 2017 tarihinde Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31 Aralık 2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak tahsil edebilecek. Bu madde kapsamındaki işlemler ve sonuçları, bütçe gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeyecek. Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile şahsi sorumluluk davalarına yönelik düzenlemelere de gidildi. Buna göre kayyım atanan şirketlerin, kayyım atanmasından önceki sahipleri, ortakları, yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ve diğer sorumlu yetkilileri aleyhine kayyımlar tarafından açılmış veya açılacak şahsi sorumluluk davalarında ilgili tüzel kişiliğin genel kurulunun veya yetkili kurulunun kararı aranmayacak. Kayyım atanan şirketlerin soruşturma kapsamındaki şüpheli ortakları ile kayyım tarafından hakkında şahsi sorumluluk davası açılan şirket ortaklarına ait ortaklık hak ve payları, soruşturma veya davanın açıldığı tarihten soruşturma, kovuşturma veya davanın kesin hükümle sonuçlandığı tarihe kadar devir ve temlik edilemeyecek. Ortaklık hak ve paylarına ait temsil ve idare yetkisi kayyım tarafından kullanılacak. Devir ve temlik yasağı Cumhuriyet savcılığı veya mahkeme tarafından resen ticaret sicili müdürlüklerine bildirilerek tescil edilecek. KHK ile Merkez Bankası’nı ilgilendiren bir değişikliğe de gidildi.

VARLIK FONU’NUN KAPSAMI GENİŞLEDİ

TÜRKİYE Varlık Fonu’nun kaynakları, kamu teşekküllerinin varlık ve hisseleri ile genişletildi. Buna göre, iktisadi devlet teşekküllerinden, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleriyle varlıkları ve iştiraklerindeki kamu paylarından, sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu paylarından, sermayesinin tamamı kamuya ait ticari amaçlı kuruluşların sahip olduğu hisse ve varlıklardan, devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarından ve Hazineye ait paylardan Bakanlar Kurulu tarafından fona aktarılmasına veya şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden de oluşacak.