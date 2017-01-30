Kanal İstanbul’un adaları gelir getirecek

Marmara ve Karadeniz’e çıkış noktalarına kurulacak şu anda üç adet olarak planlanan adaların sayısı, büyüklüğü ve konumu yapılacak fizibilite çalışması ile hafriyat miktarına göre netlik kazanacak. Buna göre ada sayısı bir ya da ikiyle de sınırlanabilecek. Kanal İstanbul’la ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuyla ilgili süreci yakından takip ediyor. Yapay adaların yapımı için öncelikli olarak taş ocaklarından büyük kayaların getirileceği belirtiliyor. Bu kayalarda yapılacak tahkimatın ardından ortasına da Kanal İstanbul toprağı dökülecek. Adaların üzerine de rekreasyon alanları başta olmak üzere gelir getirici projeler oluşturulacak. Projelerin pazarlanmasıyla oluşacak bu gelir, kanalın finansmanında kullanılacak.

İSİM DE VERİLECEK

Adalar üzerinde konut projesi de geliştirilebilecek. Projelere göre, adalara da ayrı isimler verilmesi de planlanıyor. Yetkililer, adaların üzerinde yapılacak projenin henüz netleşmediğine dikkat çekerek, “Adalarda hayat olacak. Restoranlar olabilir. Dünyada bunun örnekleri bulunuyor” dedi. Bu adalara yönelik deniz trafiği de oluşacak. Kanal çıkışlarında ve adalarda, liman ve yanaşma alanları olacak.

BUNGALOVLU TURİZM